Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 18 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 18 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 18 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la docufiction “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio”: a quarant’anni dall’assassinio dell’eroe borghese Giorgio Ambrosoli, avvenuto a Milano l’11 luglio del 1979, la docu-fiction si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro, che credeva nel significato della responsabilità e della legalità, al punto da metterle al di sopra della sua stessa sicurezza. Il punto di vista del racconto è quello del maresciallo Silvio Novembre, suo stretto collaboratore, voce fuori campo di finzione, perché interpretata da un attore, ma allo stesso tempo autentica perché ispirata alle parole espresse dallo stesso Novembre. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico, con protagonista Vincenzo Salemme, “Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni”. In seconda serata, il documentario “Ll’arte d’ ‘o sole”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La repubblica delle donne”. Subito dopo, “C’era una volta…il Musicarello”.

Su Canale 5 va in onda “Viaggio nella grande bellezza-Vaticano”. A seguire, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Il settimo figlio”: in un passato in cui le forze del male lottano per avere il sopravvento sulla Terra, al mago Gregory, un cavaliere incappucciato e severo, è riuscita l’impresa di catturare Mamma Malkin, la strega più temibile di tutta la contea, costringendola a secoli di prigionia. Quando per un errore involontario Mamma Malkin ritorna in libertà e minaccia di far scendere una terribile maledizione sugli uomini, Gregory ha tempo fino alla prossima luna piena, per trovare l’unica persona in grado di fermarla: il settimo figlio di un settimo figlio. Lo individua nel giovane Tom Ward, ma deve lottare contro il tempo per insegnargli ciò che di solito richiede anni e anni di preparazione. In seconda serata, il film “Il Re Scorpione”.

Su La 7 va in onda “Speciale Non è l’Arena – In piazza a Mezzojuso”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Natale fuori città”: giunta n Vermont per le festività natalizie, Claire prende in carico le sorti di una piccola libreria malandata, instaurando un rapporto di odio/amore con il proprietario.

Rai 1

21:20 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni

23:30 Ll’arte d’ ‘o sole

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 CR4-La Repubblica delle donne

00:30 C’era una volta…il Musicarello

Canale 5

21:20 Viaggio nella grande bellezza-Vaticano

23:20 X Style

Italia 1

21:20 Il settimo figlio (film)

23:30 Il Re Scorpione (film)

La 7

21:20 Speciale Non è l’Arena – In piazza a Mezzojuso

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi