Arriva il 2020 e si chiude un decennio: quali sono le canzoni che hanno segnato gli anni 2010-2019?

Con l’arrivo del 2020 si chiude un decennio (il 2010) e se ne apre uno nuovo. È tempo di bilanci, anche musicali, e fa piacere andare a riscoprire le canzoni che hanno accompagnato i nostri giorni e che ricordiamo con più affetto

Le classifiche, da che mondo è mondo, si sono sempre fatte. Se parliamo di musica, poi, non possiamo non dire che questo è un mondo che vive anche di classifiche: basti pensare a quelle dei singoli o degli album più ascoltati o più venduti nel mondo. Mancano 12 giorni esatti alla fine del 2019. Il 2020 sta arrivando e porterà con sé un nuovo decennio tutto da vivere. Ma quali sono le canzoni, d’amore e non, che hanno maggiormente segnato i nostri ultimi dieci anni? Qualcuno, in questi giorni, si sta cimentando nel componimento di questa ardua classifica relativa ai singoli che hanno fatto la storia del decennio 2010-2019.

Le canzoni che hanno segnato gli ultimi dieci anni, Opposite ci propone una scelta di brani (e ce la canta)

Fare una classifica secca delle canzoni che più hanno segnato il decennio che sta finendo appare impossibile, tanto più che andando a sbirciare in rete ci accorgiamo che i pareri degli esperti non sono sempre univoci. E ancora meno d’accordo con gli esperti è il variegato gusto del pubblico. Forse, più che parlare di canzoni segnanti, sarebbe più semplice parlare dell’ascesa fulminea di fenomeni musicali che a tutti gli effetti si sono imposti oggi come punti di riferimento nel panorama della musica. Ad ogni modo, tra coloro (e sono tanti) che stanno tentando di ricordare i brani musicali più incisivi di questi 10 anni c’è la pagina Facebook Opposite, che ha scelto di pubblicare un video musicale in cui due bravissime ragazze intonano stralci dei brani scelti.

Tornando ai fenomeni musicali del decennio, in questa carrellata manca quell’Ed Sheeran che ha fatto strage di cuori con la sua “Perfect”, interpretata poi anche in versione duetto con Andrea Bocelli. Qualche internauta non ha mancato di farlo notare, proprio a dimostrazione del fatto che qualche successo si può anche perdere per strada. Noi vi riproponiamo il video pubblicato da Opposite e andiamo a scoprire alcune delle citazioni musicali che vi sono contenute (non tutte, per non farvi perdere il gusto della scoperta).

Le canzoni che hanno segnato gli ultimi dieci anni: Adele, Eminem, ma anche Marco Mengoni e Fedez

“Love the way you live”, interpretata da Eminem e Rihanna , è il brano del 2010 con il quale si apre il video musicale. Seguono altre canzoni pubblicate nello stesso anno prima di lasciare spazio alle tracce musicali del 2011.

Tre le artiste del decennio proposte da Opposite, non poteva mancare certo Adele. L’autrice e interprete di “Skyfall”- canzone scelta come colonna sonora dell’omonimo film della saga di 007- si impone con un brano divenuto ormai cult: sono passati 8 anni dalla sua uscita (era il 2011) ma “Someone like you” è stata indicata come uno dei singoli più significativi degli ultimi dieci anni.

Il 2012 è l’anno di “Somebody that I use to know”, di Gotye, mentre il 2013 è l‘anno dell’iconica Miley Cyrus – la ricordiamo nella celeberrima scena del volo sulla palla di metallo, poi declinata in notevoli meme ironici– ma anche del nostro Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con “L’essenziale”. Ma il 2013 è anche l’anno di una canzone che non viene ricordata nel video: “Take me to church“, il successo dell’irlandese Hozier che nel video del suo brano ha scelto di denunciare la persecuzione degli omosessuali messa in atto in Russia.

Altri due italiani “segnanti” li ritroviamo nel 2014: è il momento di Fedez e di Giulia Michielin con “Magnifico”.

Maria Mento