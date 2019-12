Cotto e Mangiato, ricetta 19 Dicembre: sformato bicolore

Nuova ricetta natalizia a Cotto e Mangiato. Semplice e gustoso, oggi Tessa ha insegnato la preparazione dello sformato bicolore.

La ricetta dello sformato bicolore

Gli ingredienti sono:

250 grammi di broccoli

2 filetti di acciughe

150 grammi di burro

150 grammi di farina

750 ml di latte

500 grammi patate

3 uova

90 grammi di pecorino

Preparazione

Prendiamo una padella soffriggiamo olio aglio e acciughe e poi aggiungere i broccoli tagliati a fette. Mentre cuoce da parte prepariamo la besciamella: in un pentolino unire farina e burro e aggiungere il latte poco per volta, salare a piacere, mescolare e chiudere.

Dopo aver lessato le patate, schiacciarle in una terrina, mettere un uovo, due terzi della besciamella e 30 grammi di pecorino e amalgamare il tutto. Quando i broccoli saranno pronti da parte mixare la verdura aggiungere la besciamella rimasta il pecorino, due uova e mescolare bene. Avremo così due composti, liquidi, uno giallo e uno verdino.

In un ruoto per ciambella imburrato mettere un po’ di pangrattato, poi alternare uno strato di patate e uno di broccoli finché il composto non finisce. Coprire l’ultimo strato con altro pangrattato e infornare a 220 gradi per una ventina di minuti. tagliare a fette e servire una volta intorpidito.