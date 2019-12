Daniela Santanchè sbaglia treno: si reca a Napoli anziché a Milano – VIDEO

Daniela Santanchè si sfoga sul suo profilo Instagram, invece di prendere il treno per Milano è finita per sbaglio a Napoli

Daniela Santanchè sul suo profilo Instagram ha raccontato ai suoi tantissimi fan la sua disavventura.

La Santanché dopo aver finito di lavorare a Roma voleva tornare a casa per cena per fare una sorpresa alla sua famiglia. A cena ci sarebbe stata anche la fidanzatina del figlio.

Salita sul treno si è accorta che c’era qualcosa di strano, ha infatti scoperto che si stava dirigendo a Napoli invece che a Milano. L’esponente di Fratelli d’Italia ha sbagliato treno e non c’erano fermate intermedie per poter scendere e tornare indietro.

Il treno ha portato molto ritardo, non appena è arrivata nel capoluogo campano non c’erano altri treni che poteva prendere per recarsi a Milano ed è per questo che si è sfogata con i suoi follower.

Sara Fonte