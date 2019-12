Giulia De Lellis torna a parlare di Uomini e Donne: “Non volevo fare il provino” – VIDEO

Giulia De Lellis è tornata a parlare di Uomini e Donne, ancora una volta ha ribadito che lei non voleva nemmeno fare il provino

Si torna a parlare di Giulia De Lellis, l’amata influencer dopo Uomini e Donne continua a conquistare un successo dietro l’altro.

Intervistata da Vanity Fair ha ribadito che è nato tutto per caso. Queste le sue parole: “Non volevo nemmeno andare al provino di Uomini e Donne…Poi, invece, lì ho imparato quello che la vita di tutti i giorni non ti insegna: ad aspettare.”

La De Lellis ha continuato dicendo che a Uomini e Donne ha dovuto attendere per dichiararsi e per essere corrisposta, tutto ciò le ha insegnato tanto.

Giulia ha parlato poi dell’amore che oggi prova per Andrea Iannone. L’influencer ha svelato che ha sempre molta paura quando lo vede su una moto, ma non gli dice nulla perché è convinta che la passione non si giudica e non si ferma.

Sara Fonte