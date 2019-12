Lapo Elkann sopravvive ad un grave incidente d’auto: “Ringrazio Dio”

Lapo Elkan ha rivelato di essere sopravvissuto ad un grave incidente d’auto avuto 10 giorni fa per il quale era finito in coma.

La notizia del terrificante e grave incidente d’auto avuto da Lapo Elkann non era giunta a nessuna agenzia di stampa. L’accaduto è stato rivelato solo oggi, quando lo stesso Lapo ha voluto comunicare quello che gli era successo 10 giorni prima e che per poco non lo ha ucciso: “Voglio ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europee”. Il nipote di Gianni Agnelli si trovava a Gerusalemme e stava facendo ritorno a Tel Aviv quando la sua auto si è schiantata.

I soccorsi israeliani lo hanno portato in codice rosso all’Assunta Hospital di Tel Aviv, dov’è stato ricoverato in coma e con diverse fratture. Dopo qualche giorno in Israele le sue condizioni sono migliorare ed ora si trova in una clinica privata in Svizzera dove sta completando la sua degenze e dove comincerà la riabilitazione fisica. Elkann ci tiene a fare sapere che il peggio è passato e che adesso sta molto meglio.

Lapo Elkann: “Il mio pensiero va ai ragazzi morti in ospedale”

Questa esperienza lo ha fortemente segnato, non solo perché è finito in coma, ma anche perché mentre lui è riuscito a riprendersi, altri che erano nella sua stessa stanza non ce l’hanno fatta ed il suo pensiero si rivolge a loro: “Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia”. Lapo vuole ringraziare anche Dio per avergli dato un’altra chance: “Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus”.

