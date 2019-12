Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2019: la Bilancia ha tre giorni di buona fortuna, lo Scorpione ha intuizioni

Giovedì 19 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. ci sono giornate in cui non ti senti pronto all’azione e in effetti devo dire che questa mattinata è un po’ sottotono. Comunque le prime ore di giovedì sono un po’ stancanti, poi però attenzione: si recupera. So che molti Ariete stanno cercando di recuperare un po’ di serenità. Ci ha una questione legale in ballo risolverà tutto entro l’inizio del prossimo anno, però in amore cerca di essere cauto e non metterti in gioco in polemiche che potrebbero diventare inutili. Oggi la Luna è opposta ma voglio darti comunque cinque stelle di forza, proprio per il coraggio che stai mettendo in tutte le cose che fai;

Toro. Pr il lavoro e per il Toro ci sono delle buone opportunità, quindi è un momento in cui puoi fare tanto, ma oggi riesci a fare tutto? Io penso di no. Se devi prendere dei soldi, se devi cercare delle soluzioni, devi essere un pochino cauto. Entro lunedì della prossima settimana, comunque, si può risolvere un problema. Perché vi do due stelle su cinque? Perché la settimana è un po’ complessa per i sentimenti, quindi se agiti troppo le acque tra oggi e domani potresti rischiare un po’ di scontentezza. Ricordo sempre che non sei tu ad avere problemi, magari sei solo stanco, affaticato fisicamente, ma spesso sono gli altri che ti creano dubbi;

Gemelli. Per i Gemelli c’è più voglia di fare, c’è più voglia di lottare, però rispetto a ieri un pizzico di energia in più lo notiamo, nonostante tu abbia una fiacca di base che non mi consente di dire che questa sia una giornata super. Evidentemente a te non basta una sola esperienza, ma vuoi riempire la vita di situazioni diverse. In amore ci sono, però, ottimi presupposti per le coppie nate da poco. Ricordiamo sempre che l’anno prossimo Venere sarà in transito per molti mesi nel segno e questo rappresenta un elemento di forza;

Cancro. Consiglio ai nati sotto il segno del Cancro di prendere tutto con cautela in questa giornata, perché alcune trattative, alcuni accordi di lavoro, sembrano non funzionare e vanno rimandare. Potresti rimandare tutto a sabato, quando ci sarà una bellissima combinazione di pianeti. In amore cerca di fare delle scelte che possono rivelarsi utili ma non scelte istintive. Per esempio, questo è un periodo in cui possono capitare amori particolari: penso a persone legale, lontane. Ciò potrebbe rivelare dubbi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone si trova in una condizione di grande interesse per il futuro. Ecco, quando c’è la curiosità il Leone è spinto all’azione. Ci sono state tante tensioni e forse anche qualche distacco a livello familiare, negli ultimi anni. Hai dovuto rinunciare a qualcuno che ti amava o che tu amavi, e adesso la tua mente è presa da tanti progetti. Forse non hai tempo per i sentimenti proprio perché, in passato, i sentimenti ti hanno fatto soffrire. Ma oggi hai un buon oroscopo per affrontare la realtà;

Vergine. Considera sempre che questo periodo è pieno di pianeti utili, lo sarà ancora di più il 2020. Tra gennaio e febbraio affermazioni. Se posso darti un consiglio, privilegia il lavoro. Va beh che tanto faresti lo stesso, nel senso che anche i Vergine più romantici sanno che senza le spalle coperte non si va avanti, quindi in amore si può essere sereni anche se c’è qualche soldino, una casa, qualche progetto di coppia. insomma, non sei certamente il tipo che può vivere di fantasia: “pane, amore e fantasia” in amore non va bene. Se programmi qualcosa di bello tra sabato e domenica non sbagli;

Bilancia. La Bilancia in questa giornata ha delle stelle interessanti. Possiamo dire che le prossime sono tre giornate che procurano buona fortuna. Peccato che tu sia un pochino pensieroso per una persona che è stata male e a cui tieni parecchio, quindi le tensioni non arrivano dalla tua vita ma dalla vita di qualcun altro e sono scaricate direttamente su di te. Da tempo la Bilancia lotta con un ambiente o contro un ambiente che non è proprio stabile;

Scorpione. È una giornata in cui puoi fare molto. Le intuizioni non ti mancano e le intuizioni sono pane quotidiano, dovrebbero esserlo, per un segno zodiacale che vive proprio di sensazioni. Quante volte tu hai dato anche delle buone dritte agli altri: peccato che, soprattutto in amore, tu sia più bravo a consigliare gli altri che te stesso. Purché tu non agiti troppo le acque, anche per i sentimenti questo è un momento importante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario sta vivendo una fase di recupero anche se oggi dovresti stare un po’ più calmo tranquillo. Gli ultimi due giorni hanno portato fatica ma oggi va decisamente meglio. Questa sera, però, non è il caso di prendere posizioni troppo nette. Non ritornare a discussioni, polemiche, che sono nate tra martedì e mercoledì perché sarebbe un peccato. Desiderio di trasgressione, di novità, per coloro che sono rimasti troppo fermi e ancorati al passato;

Capricorno. Il Capricorno vive un po’ di tensione, forse sono tanti i progetti. Questa Luna in effetti è storta, nel senso che è in quadratura, e nel pomeriggio potresti riuscire a mascherare meno questa tua agitazione. Tu vuoi sempre emergere, soprattutto l’uomo Capricorno si sente realizzato si sente vivo, protagonista, quando è affermato nel lavoro. Ci sono persone per che non la pensano così. C’è anche chi crede che il lavoro sia utile, è chiaro perché tutti abbiamo bisogno di soldi per vivere, ma che non siam l’unico orizzonte raggiungibile perché c’è l’amore, c’è la famiglia, ci sono i viaggi, ci sono gli hobby. Ecco, chi si è un po’ troppo impegnato in questa corsa al successo forse dovrà pensare a delle soluzioni diverse o ad altre via di uscita. Insomma, non bisogna pensare solo alla realizzazione di sé in ambito sociale ma anche a quella emozionale;

Acquario. L’Acquario nel corso degli ultimi due anni ha fatto scelte importanti , ma per la casa per i soldi, questo è un periodo lievemente sottotono, quindi devi fare delle scelte che comportano anche dei compromessi. Una vendita, per coprire un debito, ecco: bisogna appianare i conti. Tuttavia, questa di giovedì è una giornata buona. Come l’Ariete, come la Vergine, anche tu hai un oroscopo importante e per l’amore questa può essere una giornata intrigante, al punto che alcuni nati Acquario potrebbero anche concedersi e fare grandi scelte per il futuro.

Pesci. Va un pochino meglio di ieri per io vorrei che tu ti liberassi di questo fardello di malinconie, tensioni, che da qualche tempo occupa la tua vita. chissà che qualcuno decida per qualcosa di importante perché- dal 20 al 30 dicembre e dal 20 al 30 gennaio- chi ha lanciato progetti avrà delle belle soluzioni. È tempo anche di pensare un po’ di più alla famiglia e alle cose più intriganti. Prima dicevo al Capricorno che non può vivere sena lavoro, mentre il Pesci se vivesse di rendita sarebbe tutto contento così avrebbe tanto tempo da dedicare alle persone che ama. Per te l’amore è importante: viene prima di tutto il resto.

