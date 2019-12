Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 19 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 19 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 19 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone “Sanremo Giovani 2019”, il programma attraverso il quale verranno decretati gli 8 finalisti della sezione “Giovani” della prossima edizione del “Festival di Sanremo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Principe azzurro cercasi”: Mia è pronta a farsi carico del suo nuovo ruolo di Principessa di Genovia. Appena trasferitasi a Palazzo con la bella nonna Regina Clarisse, però, scopre che i suoi giorni da regnante sono contati: secondo la legge di Genovia, infatti, la Principessa non può essere incoronata finchè non ha un Re con cui condividere il trono! Che la parata dei pretendenti abbia inizio. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “La ragazza del treno”: Rachel è una donna in grave crisi: divorziata, ancora innamorata del marito nonostante questi abbia una nuova famiglia, trova rifugio solo nell’alcol. Durante i suoi viaggi in treno, per andare al lavoro, osserva dal finestrino una coppia di giovani e comincia a immedesimarsi nella ragazza, Megan, bella e piena di vita. Quando scopre che questa ha una relazione con un altro uomo, rivive il proprio trauma una seconda volta e perde il controllo. Quando si sveglia e scopre che Megan è scomparsa, non riesce a ricordare se è stata testimone, oppure protagonista della sua sparizione. Subito dopo, il programma di approfondimento “Decimati”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”. A seguire, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “All Together Now”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Insurgent”: dopo essere stati identificati come Divergenti, persone che non rientrano in nessuna delle cinque fazioni, Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader assetata di potere a capo della fazione degli Eruditi. Mentre le truppe dei traditori Intrepidi sotto il comando di Jeanine vanno a caccia di Divergenti, tra le rovine della dispotica Chicago, Tris e Quattro attraversano la città, nella speranza di trovare degli alleati tra i Pacifici, i Candidi, gli Abneganti, gli Intrepidi e gli Esclusi, ridotti a una massa di ribelli impoveriti. Benchè afflitta e piena di sensi di colpa per la morte violenta della sua famiglia e degli amici, Tris cerca di scoprire perchè i suoi genitori hanno sacrificato la loro vita per proteggerla. Si tratta del segreto che porterà Jeanine a non fermarsi davanti a nulla per catturarla. Nel disperato tentativo di evitare di causare dolore ad altri suoi cari, Tris affronta le sue paure più oscure, imbattendosi in una serie di sfide pressochè impossibili, cercando di far emergere la verità sul passato, e poi sul futuro, di quel mondo. In seconda serata, il film “Cappuccetto rosso sangue”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Revenant-Redivivo”: sono o gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli e mercenari solcano i territori, ancora sconosciuti d’America, per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

Maria Rita Gagliardi