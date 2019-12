Cecilia Rodriguez, rivelazione shock: “Mangiavo e vomitavo” – VIDEO

Cecilia Rodriguez ha sofferto di disturbi alimentari dopo essere rimasta in Italia, a Rivelo ha raccontato che mangiava e vomitava

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Cecilia Rodriguez. La bellissima showgirl ieri a Rivelo ha svelato di aver sofferto di disturbi alimentari in passato.

Alla conduttrice ha svelato: “Ho avuto un periodo appena sono arrivata in Italia che volevo fare la modella, e sono andata in questa agenzia. Loro mi hanno detto “ok, ti prendiamo, però sappi che devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”.

La sorella di Belen Rodriguez si è rivolta ad un nutrizionista, ha iniziato la dieta ma non appena tornava a casa mangiava, poi si sentiva male e vomitava. Cecilia ha poi raccontato di una cena a casa di Fabrizio Corona, era Natale e avevano mangiato molto. Lei è andata in bagno a vomitare ma la madre se ne è accorta.

Cechu ha poi concluso dicendo: “Non è stata neanche bulimia. Mangiavo e vomitavo perché non volevo ingrassare. Poi ho capito che non faceva per me e che avevo una famiglia che mi poteva aiutare. Sono uscita subito, è durata un mese, non ho avuto bisogno di cercare aiuto o appoggio familiare.”

Sara Fonte

