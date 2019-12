Chi è Michele Cucuzza, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Michele Cucuzza, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Michele Cucuzza è ufficialmente uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip 4”, reality show che aprirà i battenti il prossimo gennaio su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco qualche cenno biografico sul giornalista, storico conduttore de “La vita in diretta”.

Michele Cucuzza è nato a Catania, il 14 novembre 1952. Figlio di Salvatore Cucuzza Silvestri, vulcanologo e docente all’Università degli Studi di Catania, ha due figlie, Carlotta e Matilde. Incomincia come giornalista in Sicilia, nel quotidiano “Catania Sera”, occupandosi di temi di società.

Trasferitosi a Milano nel 1973, collabora con il quotidiano “Il Giorno” e con l’ufficio stampa del sindacato UIL. Nel 1976, è tra i fondatori di Radio Popolare, con Piero Scaramucci, Nini Briglia, Gad Lerner e altri. Si laurea in Lettere moderne, all’Università degli Studi di Milano.

Nel 1983, incomincia a collaborare con la Rai, sempre a Milano, presso la quale è assunto come redattore. Fino al 1988, realizza servizi e collegamenti per le varie testate del servizio pubblico, radiofoniche e televisive. Segue le principali vicende di cronaca di quegli anni, dal terrorismo, al caso Tortora, dalle vicende del Banco Ambrosiano, alla morte di Michele Sindona, all’alluvione in Valtellina. Chiamato a Roma, nel 1988, a condurre il Tg2, è anche inviato all’estero, realizzando servizi, collegamenti e speciali dalla Francia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Arabia Saudita, Stati Uniti, India e seguendo i principali eventi sociali e politici e del periodo. Conduce il Tg2 per 10 anni, fino al 1998. Nel 1992 e 1993 conduce, inoltre, il Festival musicale “Premio città di Recanati”. Ha condotto “Cronaca in diretta”, dal 2 aprile al 29 maggio 1998 su Rai 2. Dal 5 ottobre 1998 al 30 maggio 2008 è il conduttore de “La vita in diretta”, sempre su Rai 2 prima e su Rai 1 poi. Nel 1997-1998 partecipa a “La posta del cuore”, su Rai 2, con Sabina Guzzanti, interpretando un telegiornalista disperato perché abbandonato dalla fidanzata. Nel 1999, conduce, con Katia Ricciarelli e Gianfranco D’Angelo, “Segreti e bugie”, sette prime serate, il sabato, su Rai 1.

Biografia e curiosità su Michele Cucuzza

Nel 2005, è doppiatore di alcuni brani di un telegiornale, per il film di animazione della Pixar “Gli incredibili”. Dal settembre del 2008 al maggio 2011, conduce, con Eleonora Daniele, “Uno Mattina”, su Rai 1. Dal 2010 al 2012, conduce con Chiara Giallonardo il rotocalco radiofonico di attualità “Radio2 Days”. Dal 2011 al 2019 ha sempre lavorato in tv, ma in reti minori.

Maria Rita Gagliardi