Clizia Incorvaia: “Partecipo al Grande Fratello Vip per garantire un futuro migliore a mia figlia Nina”

Attraverso le pagine di “Grazia”, Clizia Incorvaia annuncia la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 4”.

Clizia Incorvaia è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 4”, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo gennaio, condotto da Alfonso Signorini. Attraverso le pagine del settimanale “Grazia”, l’influencer, fresca di rottura dal marito Francesco Sarcina, rottura finita su tutti principali settimanali di gossip, spiega i motivi per i quali ha deciso di partecipare al programma:

“Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”.

Clizia Incorvaia: “A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa rimanere per un periodo senza madre”

Per quanto riguarda Francesco Sarcina, il cantante de “Le Vibrazioni” sarebbe contrario alla sua partecipazione al reality show:

“A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”

Clizia partecipa al “Grande Fratello Vip” anche per farsi conoscere meglio dal grande pubblico:

“Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”.

Infine, riguardo a Riccardo Scamarcio, con il quale c’è stato un bacio, durante la prima separazione da Sarcina:

“Non voleva che questa storia venisse fuori perché all’epoca frequentava la sua agente. In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni. Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero”.

Maria Rita Gagliardi