Cotto e Mangiato, ricetta 20 Dicembre: zuccotto al pandoro

Ultima ricetta natalizia della settimana a Cotto e Mangiato. Cosa avrà preparato di gustoso Tessa Gelisio? Vediamo insieme i passaggi per preparare lo zuccotto al pandoro.

La ricetta dello zuccotto al pandoro

Gli ingredienti sono:

400 ml di latte

Qualche seme di Vaniglia

4 tuorli di rosso?

100 grammi zucchero

40 grammi di amido di mais

200 ml di panna fresca

Zucchero a velo

Preparazione

Tagliare il pandoro a fette spesse almeno due cm. Poi passiamo a preparare la crema. In un pentolino mettere latte e vaniglia e portare ad ebollizione. In un pentolino da parte mettere i tuorli lo zucchero, l’amido di mais e girare finché tutto non si amalgama bene sul fuoco. Una volta bollito il latte, aggiungerlo a filo al composto di uova e continuare a girare per evitare grumi.

Far raffreddare la crema, intanto montare la panna fresca con un po’ di zucchero a velo, dopodiché aggiungerla alla crema ormai fredda. Siamo pronti per guarnire lo zuccotto. In una ciotola tonda mettere la pellicola e iniziare a comporre. Prima fetta di base di pandoro e tutte le pareti della ciotola altrettanto. A questo punto mettiamo crema abbondante, poi ricopriamo di nuovo con una fetta di pandoro. Continuare così finché non si raggiunge l’orlo della ciotola. Coprite l’ultima fetta di pandoro con la pellicola e mettere a riposare in frigo per 4-5 ore. Quando sara pronto decorare con zucchero a velo e cacao amaro in polvere e tagliare a fette.