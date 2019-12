Nadia Toffa, la tomba non si trova, la madre svela: “L’ho nascosta in un posto segreto” – VIDEO

La tomba di Nadia Toffa è impossibile da trovare, mamma Margherita ha fatto sapere che l’hanno nascosta per farla riposare in pace

La tomba di Nadia Toffa sembra impossibile da trovare, la madre Margherita Rebuffoni in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha fatto sapere che l’ha nascosta in un posto segreto per farla riposare in pace.

Questo sarà il primo Natale senza la figlia, Margherita ha svelato che anche se può sembrare assurdo lei non la sente ancora morta, la sente vivissima e vicina.

La famiglia dell’amata conduttrice sta soffrendo moltissimo dopo la sua morte. In merito a ciò la madre ha detto: “Noi soffriamo in silenzio e lontani da tutto. Io piango, con mio marito. Mi è successo di commuovermi in pubblico, in televisione. Credo sia normale. Uno mi ha scritto su Facebook che ‘si piange a casa’. L’ho perdonato”.

La donna ha poi aggiunto: “Io vado in televisione perché ho una missione da compiere, e me l’ha affidata Nadia. Devo raccontare, devo spiegare, la Fondazione che porta il suo nome esige il mio impegno, perciò Nadia è immortale.”

Sara Fonte