Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2019: il Sagittario può ricucire uno strappo, il Capricorno non deve fare tutto da solo

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. un po’ attenti alle circostanze bisogna stare perché la settimana è stata un po’ tortuosa, quindi probabile che tu arrivi a sera un po’ stanco. Va ricordato, però, che tra venerdì, sabato e domenica una coppia in crisi può trovare un assetto, o comunque una sorta di mediazione e l’amore può tornare favorevole. Oggi la Luna è opposta. È chiaro che il tuo animo è agitato però più sei agitato più cerchi soluzioni, e più cerchi soluzioni e più queste possono arrivare;

Toro. Il Toro deve parlare con molta chiarezza. Qui tu hai idee chiare, quindi il problema nasce se ci sono delle persone che vano controcorrente, che sembrano apparentemente contro di te. Se ci sono problemi nella coppia vanno affrontati con molta calma. Lo dico perché proprio da oggi Venere inizia un transito molto particolare, faticoso. Insomma, “O con me o contro di me” potrebbe essere il motto di molti nati Toro;

Gemelli. Oggi e domani i Gemelli contano su ottime stelle e il fine settimana vola alto. La cosa buona è che da 18 giorni non abbiamo più Giove opposto. Questo non significa che tutto sia risolto, ,a tutto può progredire. Tra venerdì e domenica cerca di avvicinare la persona che ami. Favoriti anche gli incontri occasionali stasera;

Cancro. Il Cancro ha un grande oroscopo per il 2020 ma anche grandi incertezze, perché a fronte di una sicurezza bisognerà lasciare qualcosa che apparentemente oggi dà sicurezza. Tempo di cambiamenti? Non facili. Non facili per il lavoro, non facili per l’amore, ama tu sai che così alcune situazioni non possono andare avanti. Sei stanco di tutto e annoiato. È chiaro che bisogna fare delle scelte opportune, però il Cancro è anche un umorale, non può fare solo quello che gli conviene. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi progetti che per sono un po’ osteggiati. Avere Saturno e Giove in opposizione significa che se tu stai portando avanti una tua idea, una tua battaglia, insomma devi lottare contro persone che sono contro di te, in qualche modo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha stelle importante e in amore ci sono delle perplessità solo se da tempo si rimandano dei problemi. Queste perplessità potrebbero riemergere ora che Venere è opposta. Quelli che sono soli, quelli che da qualche settimana non riescono a vivere l’amore come avrebbero voluto, possono vivere un periodo incerto. Per le relazioni occasionali comunque è un periodo valido. Anzi, il Leone forse non vuole compromettersi e adesso preferisce vivere alla giornata. Chi ha una coppia da tempo pensa a un figlio ma ha anche paura che questa condizione possa limitare il lavoro;

Vergine. La Vergine ha una Luna buona e comunque sappiamo che dicembre, gennaio, febbraio sono mesi che sono anche in qualche modo legati a un trampolino di lancio verso un futuro importante. Noi sappiamo che avrai un periodo valido, devi costruire, ma sai che non devo aggiungere nulla di più perché con alcuni segni zodiacali devo insistere, ma con te che hai le idee chiare , sei un segno di terra, sai benissimo dove andare, forse dovrei dirti di non insistere troppo, nel senso che è un cielo talmente importante- e per qualcuno addirittura di grande sviluppo– che l’unico rischio è quello di essere troppo precisi, troppo pignoli , troppo puntuali. Sai che se vivi controllando tutto alla fine rischi di perdere tutto: fatti aiutare;

Bilancia. La Bilancia, in questa giornata, ha una Luna importante, una Luna che può regalare anche emozioni. Posso dire, però, che ultimamente sei stata in pena per una persona di casa che non è stata bene. Allontanerai soci, alleati e collaboratori che non ti meritano, ma questo è un discorso vecchio perché chi mi segue da tempo sa che molti mesi fa parlavo di una Bilancia che non si trova bene nel proprio ambiente. Le storie nate negli ultimi mesi comunque proseguono;

Scorpione. La Luna domani è nel tuo segno. Possibile che questo weekend abbia il potere di sorprenderti, anche e soprattutto se vuoi vivere emozioni. Il cuore è alla ricerca di amore? Chissà che tu non possa fare un incontro occasionale. Lo Scorpione crede nell’amore solo quando dura molto e dopo che lo ha messo alla prova. Tu sei il tipo che anche non volendo, non accorgendotene, metti alla prova le persone c he ti stanno accanto perché vuoi essere certo della loro solidità.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tre giorni interessanti: venerdì, sabato e domenica da utilizzare per il lavoro. Poi Giove ha cambiato segno ma potrebbe aver portato- già negli ultimi mesi- delle novità. È chiaro che se vuoi ricucire uno strappo, vivere una passione, un’emozione, questo è un periodo importante. Questo weekend è utile anche per i sentimenti. Un amore un po’ bistrattato, messo in un angolo, deve essere recuperato. Chi ha una rapporto da molti anni dovrebbe però recuperare un po’ di progettualità, vitalità;

Capricorno. Non è facile superare la fatica del mese di novembre, ma ormai siamo al 20 dicembre, quindi di tempo ne è passato. Oggi ti trovo più nervoso ma anche più spinto verso il futuro. Il Capricorno ha bisogno di vedere chiaro e avere attorno persone solide. I progetti che maturi in questo periodo sono importanti e tra l’altro possibile che tu abbia fatto una scelta epocale nella tua vita: chi si è messo in proprio, chi ha iniziato qualcosa di bello. Ti conviene ascoltare e agire. Non fare tutto da solo;

Acquario. L’Acquario, in questo momento, può recuperare le fila di in discorso sentimentale. A volte, in amore, non ci si rende conto di essere sempre molto apprensivi o magari uguali al giorno prima e se uno dei due non abbraccia per primo può capitare- nel tempo- di dare per scontato che non ci sia bisogno di abbracci. Invece, in questo periodo, l’Acquario è un pochino più romantico, quindi quelli che già sono passionali lo diventeranno ancora di più. Quelli che non lo sono stati, che magari sono stati un po’ distratti dal lavoro, riveleranno la loro passione. Comunque hai in vista, rispetto al 2020, un grande colpo di scena: l’Acquario torna rivoluzionario, come ai bei tempi;

Pesci. Fine settimana interessante per quelle persone nate sotto questo segno che sono già innamorate o che vogliono chiarire una disputa d’amore. il fatto di avere una venere importante che diventerà ancora più bella tra gennaio e febbraio non può che portare fortuna. Se c’è un nuovo amore, e tu hai avuto è una delusione, è normale che sia un po’ diffidente ma non è detto che ogni amore debba presentarsi con una garanzia a vita. Si può anche vivere un passione non dico alla giornata ma sperando che si sviluppi nel tempo. Ricordiamo che proprio a livello di amicizie questo è un periodo importante. Potresti essere attratto anche da persone emotive quanto lo sei tu, e la situazione si complica perché se entrambi pongono problemi poi è difficile avvicinarsi. Quindi emozioni, ma anche scontri o diffidenze con lo Scorpione, il Capricorno e anche con lo stesso segno dei Pesci.

