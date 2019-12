Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 20 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 20 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 20 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata del nuovo show, condotto da Mara Venier, “La porta dei sogni”. A seguire, una nuova puntata di TV7.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Algoritmo di Natale”. In seconda serata, una nuova puntata della fiction “Il cacciatore”.

Su Rai 3 va in onda il film “Gli sdraiati”: Francesca Archibugi dirige Claudio Bisio in una commedia sull’Italia di oggi, vista attraverso il rapporto conflittuale fra un padre e il figlio adolescente. Subito dopo, una puntata di “Un giorno in pretura”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da una nuova puntata della serie tv “Il Commissario Schiumann”.

Su Canale 5 va in onda il film “Natale da chef”: Gualtiero è un cuoco senza speranza, ma è anche convinto di essere uno chef geniale e incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui è capace di travestirsi persino da wc, pur di aggiungere il suo tocco ai piatti. Dopo aver guastato l’ennesimo assaggio di Vissani e aver fatto perdere anche l’ultimo “cappello” alla moglie, promette di lasciare la cucina. Un’impresa di catering, nei debiti fino al collo, deve, però, agevolare l’appalto di una ditta “concorrente”, perdendo la gara per il G7 di Trento. A seguire, il film “W gli sposi”.

Su Italia 1 va in onda il film “Indipendence Day”: nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia la metodica distruzione di grandi città della Terra e tutto sembra perduto, finchè il presidente americano in persona non sale su un aereo e va a combattere gli alieni. Insieme a lui, uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta. In seconda serata, il film “Independence Daysaster – La nuova minaccia”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda la semifinale di “Junior Bake Off”.

Maria Rita Gagliardi