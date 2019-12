Svelato il bunker di lusso per riuscire a sopravvivere in caso di Apocalisse

Un costruttore ha realizzato un enorme bunker pieno di ogni comfort extralusso per vivere senza problemi anche in caso di una possibile crisi apocalittica su scala globale

Se il mondo dovesse ritrovarsi nel bel mezzo di una crisi apocalittica senza precedenti una persona riuscirebbe sicuramente a sopravvivere e senza che il suo stile di vita ne risenta. E’ Larry Hall, ex appaltatore governativo e costruttore immobiliare ma anche e sopratutto prepper. Si tratta di persone che, per prepararsi all’eventualità di un’Apocalisse, stanno realizzando bunker e rifugi che consentano loro di sopravvivere e vengono spesso chiamate anche survivalisti. Ma a differenza di altri ‘colleghi’, Hall ha deciso di puntare al meglio: e così, dopo aver acquistato il bunker dal governo, ha deciso di dotarlo di ogni possibile comfort per renderlo un luogo di lusso. Il rifugio in questione si trova a 60 metri di profondità, è situato nello stato americano del Kansas e venne realizzato, nel periodo della guerra fredda, con un preciso scopo: contenere un pericoloso missile balistico il cui carico nucleare era 100 volte più potente e distruttivo di quello della bomba di Nagasaki.

Piscina, biblioteca, cinema e bar nel bunker di lusso

Il survivalista ha speso 20 milioni di dollari per l’acquisto, spendendo altri milioni per aggiungere, tra le altre cose, una biblioteca, una piscina ma anche un bar e un cinema. Si tratta di un palazzo di sette piani all’interno del quale trovano posto anche un poligono di tiro e una parete da arrampicata. Ma non è una singola unità abitativa: il signor Hall ha infatti realizzato al suo interno diversi appartamenti in vendita a prezzi che oscillano tra il milione ed i quattro milioni e mezzo di dollari. E pare che l’idea sia un successo con 55 famiglie che hanno speso cifre enormi per prenotare un posto nel bunker di lusso. Sulla loro identità c’è il massimo riserbo anche se stando ai media si tratterebbe di imprenditori finanziari, medici o magnati del settore immobiliare.