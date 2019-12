Chi è Adriana Volpe, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Adriana Volpe, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Adriana Volpe è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 4” che aprirà i battenti il prossimo gennaio, condotto da Alfonso Signorini. Ecco qualche cenno biografico sulla conduttrice.

Adriana Volpe è nata a Trento, il 31 maggio 1973. Dopo la maturità scientifica, si trasferisce a Roma. Nel 1990, inizia la professione di modella, sfilando nelle varie capitali della moda: Milano, Parigi, Zurigo, Tokyo. Nell’autunno del 1993, fa il suo debutto televisivo, venendo scelta dalla Rai, come valletta per il programma del sabato sera di Rai 1 “Scommettiamo che…?”, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, dove rimane per tre edizioni fino al 1996. Affianca Frizzi anche in “Prove e provini a Scommettiamo che…?”, programma quotidiano legato alla Lotteria Italia e appendice di “Scommettiamo che…?”. Nel frattempo, vince il concorso di bellezza, ideato da Enzo Mirigliani, “Prima Miss dell’anno 1994”. Nel 1995, debutta, invece, come attrice sul grande schermo, prendendo parte ai film “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone e “Croce e delizia” di Luciano De Crescenzo.

Nel 1996, passa a TMC 2 dove, fino al 1999, conduce in fascia preserale il programma per ragazzi “The Lion Trophy Show”, rinominato, nel 1997, “Lion Network”. Nel 1999, torna in Rai, per prendere parte al programma del fine settimana “Mezzogiorno in famiglia”, in onda su Rai 2, che conduce assieme a diversi partner per dieci edizioni, fino al 2009. Nel 2001, recita nella prima puntata della seconda stagione della serie televisiva “Non lasciamoci più” e incide per beneficenza, assieme ad alcuni colleghi, il brano “Frena-Guido per vivere”. Dal 2003 a giugno 2009, oltre a “Mezzogiorno in famiglia”, conduce anche il programma “Mattina in famiglia”. Autrice e presentatrice di “In forma Rimini Fitness”, reportage dal “Festival del Fitness” di Rimini in onda nel 2004 su Rai 2, nello stesso anno realizza un calendario sexy per il settimanale “Panorama” ed entra nell’Albo dei giornalisti. Nella primavera del 2007, è una delle concorrenti della seconda edizione del talent show “Notti sul ghiaccio”, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Biografia e curiosità su Adriana Volpe

Dal settembre del 2009 a maggio del 2017 conduce per otto edizioni il programma “I fatti vostri”, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 2, insieme a Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Dopo diversi anni dall’ultima esperienza come attrice, nel 2016 torna nelle sale cinematografiche, prendendo parte al film francese “Teen Star Academy”, diretto da Cristian Scardigno. Prende, inoltre, parte, con un cameo, alla pellicola “My Father Jack”, diretta da Tonino Zangardi. Nell’estate dello stesso anno, si è alternata con Lorena Bianchetti, nella conduzione della diciassettesima edizione del “Festival Show”. Nel settembre 2017, torna a condurre, insieme a Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, la trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 2. Nell’estate del 2018, conduce su Rai 2 il programma “Profumo d’estate”, di cui è anche ideatrice e autrice. Dal 20 settembre 2018, prende parte come concorrente, in coppia con Marcello Cirillo, alla settima edizione del reality show di Rai 2 “Pechino Express”.

Dopo un matromonio durato 4 mesi nel 2000, il 6 luglio 2008 ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, con il quale ha avuto la figlia Gisele, nata nel 2011. Nel 2012 consegue la laurea con 110 in Lettere, presso l’Università degli Studi eCampus.

Maria Rita Gagliardi