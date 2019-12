Chi è Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Clizia Incorvaia, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Clizia Incorvaia è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 4”, che aprirà i battenti il prossimo gennaio. condotto da Alfonso Signorini. Ecco qualche cenno biografico sulla influencer, ex moglie del leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone, il 10 ottobre 1986. Dopo il diploma classico, si è laureata in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano. Famosa come modella e influencer, è anche volto amato di diversi spot pubblicitari e vanta la partecipazione a “Pechino Express”, datata 2016. Nel reality show è stata in coppia con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, nonché suo marito (la loro formazione si chiamava “I Coniugi”). I due si sono sposati nel 2015, anno di nascita della loro figlia Nina. Si sono conosciuti nel 2011, quando lei era già fidanzata e il matrimonio è arrivato dopo un anno di convivenza. Il loro amore sarebbe giunto al capolinea nel 2018, poi un ritorno di fiamma nel febbraio 2019 e infine l’addio. La modella avrebbe confessato al marito di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze del cantante. Clizia, in alcune interviste, ha poi raccontato che con Scamarcio ci sarebbe stato solo un bacio, durante il periodo di separazione da Francesco.

L’influencer è cresciuta ad Agrigento ma, dopo il diploma, ha deciso di trasferirsi a Milano, dove attualmente vive, per avviare la sua carriera di modella e continuare con gli studi universitari. Ha partecipato al videoclip del singolo del cantante Paolo Meneguzzi, “Guardami negli occhi”. In tv, l’abbiamo vista nelle trasmissioni di successo “Markette” e “Chiambretti Night”. Ha una sorella che si chiama Micol. Attivissima sui social, cura un sito dedicato a moda e viaggi che si chiama “Il Punto C” e con l’amica Lola Ponce ha fondato il brand femminile “Girls Speak!”.

