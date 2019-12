Congresso della Lega, si cambia statuto ma Bossi precisa: “Salvini non ci può imporre un ca**o”

Si è tenuto oggi presso l’Hotel Da Vinci di Milano il congresso della Lega, che ha visto la nascita di un nuovo ramo della Lega Nord.

Al congresso straordinario del partito Matteo Salvini è arrivato con il sorriso e un presepre in mano, donato a suo dire, da artigiani campani. E ha commentato: “Oggi è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo“.

Il segretario del Carroccio ha scelto per il primo post su Facebook di oggi una foto con il tricolore come sfondo per salutare il giorno del congresso della Lega Nord in cui, con la modifica dello statuto, ne ratificherà la svolta. Nel post afferma che “Niente e nessuno – ha scritto – mi toglierà mai il sorriso e la voglia testarda di lottare per quello splendido Paese chiamato ITALIA”.

Con il gesto del presepe Salvini ha probabilmente voluto sottolineare il passaggio odierno a una Nuova Lega intenzionata a rappresentare tutta l’Italia e non il solo nord.

Giornata campale per la Lega, presente anche Umberto Bossi

Dal palco del congresso Umberto Bossi ha tenuto a precisare dei particolari, e nel farlo non ha usato freni: “Sono contento che non ci siano state liti oggi. Non si chiude nessuna Lega. Nella sostanza questo congresso dà solo la possibilità di iscriversi a due Leghe”.

Il fondatore della Lega Nord ha parlato in riferimento alla modifica dello statuto che per Matteo Salvini manda in soffita la Lega del Senatùr e le idee di seccessione su cui era nata.

“Salvini non ci può imporre un ca**o, siamo noi che decidiamo. Le cose imposte non funzionano. Non salterà il mondo” ha detto Umberto Bossi dal palco.