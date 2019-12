Diciassettesima giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Diciassettesima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle due partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: i match saranno visibili sui canali Sky.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno due match di Serie A valevoli per la diciassettesima giornata di campionato. Il Lecce ospita il Bologna allo Stadio Via del Mare. Nei salentini squalificati Majer e Lapadula. Liverani torna a poter disporre di Lucioni al centro della difesa, che farà coppia con Rossettini. In avanti Shakhov agirà a supporto di Falco e Babacar con Mancosu inizialmente in panchina. Nel Bologna è out per squalifica Danilo: Denswil sarà il centrale di difesa insieme a Bani. Recuperato Soriano, che comporrà il trittico di trequartisti insieme a Orsolini e Sansone alle spalle di Rodrigo Palacio.

L’altra sfida in programma alle 15 sarà Parma-Brescia. Continua l’emergenza offensiva per D’Aversa: si è fermato Cornelius, mentre Inglese rientrerà solo a gennaio; in avanti ci saranno Kulusevski, Gervinho e Sprocati. Il centrocampo sarà formato da Hernani, Brugman e Barillà. Nel Brescia Joronen rientrerà fra i pali, mentre in avanti sarà confermata da Corini la coppia formata da Balotelli e Torregrossa.

Lecce-Bologna alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Parma-Brescia alle 15 su Sky Sport 253

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta Gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky. I match potranno essere visti in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.