Inter-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciassettesima giornata di Serie A, l’Inter ospita il Genoa nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Inter-Genoa è il secondo anticipo del sabato valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Nel turno precedente l’Inter è stata raggiunta nei minuti di recupero dalla Fiorentina, mentre il Genoa ha subito una cocente sconfitta nel derby contro la Sampdoria.

Emergenza totale in casa nerazzurra: agli infortunati Sensi, Barella, Sanchez e Asamoah si sono aggiunti gli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez. In avanti, Conte si affiderà a Lukaku e a uno fra Politano ed Esposito. Uomini contati a centrocampo: Candreva potrebbe fare la mezzala di centrocampo insieme a Vecino con Borja Valero (non al meglio) in posizione da regista. Nel Genoa, non al meglio Criscito a causa di un forte mal di schiena, ma il capitano potrebbe stringere i denti. In avanti Thiago Motta si affiderà a Pinamonti con Agudelo a supporto della giovane punta. Out per squalifica Pandev.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti.

Diciassettesima giornata di serie A, l’Inter ospita il Genoa a San Siro: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Inter-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

A Milano i precedenti fra le due compagini in Serie A sono 52: 38 le vittorie dei nerazzurri, 4 quelle del Genoa e 10 i pareggi complessivi. Nella passata stagione l’Inter si impose con un perentorio 5-0, grazie alla doppietta di Gagliardini e alle reti di Politano, Joao Mario e Nainggolan.