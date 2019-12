Juventus-Lazio, dove vedere la Supercoppa italiana 2019 in diretta TV e in streaming?

La Supercoppa Italiana 2019 fra Juventus e Lazio si giocherà domenica pomeriggio a Riad, in Arabia Saudita, allo stadio dell’Università Re Sa’ud. Il match inizierà alle 17.45 orario italiano e sarà visibile su Rai 1.

Ultimo impegno stagionale per Juventus e Lazio che si contenderanno la Supercoppa italiana 2019. La Juventus, campione d’Italia, sfida la Lazio, vincitrice della Coppa Italia, a Riad in Arabia Saudita. Il match si giocherà domenica pomeriggio alle 17.45 orario italiano presso lo stadio dell’Università Re Sa’ud. Lo scorso anno la Juventus conquistò il trofeo nella finale contro il Milan, vinta per 1-0 grazie a una rete di Cristiano Ronaldo.

Sarri recupera Szczesny, che riprenderà regolarmente il suo posto fra i pali. Qualche acciacco fisico per Alex Sandro, con De Sciglio che potrebbe giocare a sinistra. In avanti confermati Cristiano Ronaldo e Dybala, mentre è serrato il ballottaggio fra Bernardeschi e Higuain. In casa biancoceleste, Simone Inzaghi dovrebbe schierare la formazione tipo con Immobile e Correa in avanti e Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic Savic a centrocampo. Confermato Luiz Felipe in difesa insieme a Radu e Acerbi.

Probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

La finale di Supercoppa italiana 2019 fra Juventus e Lazio sarà visibile in chiaro su Rai 1 a partire dalle 17.45 di domenica, orario italiano. Sul canale 501 del digitale terrestre sarà possibile vedere il match in HD. L’incontro sarà visibile in diretta streaming anche sul sito di Rai Play, da pc o attraverso l’app per la visione su smartphone o tablet. La diretta streaming sul sito della Rai è assolutamente gratuita.

La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana 8 volte, mentre 4 sono stati i successi dei biancocelesti. Nell’edizione 2017 le due compagini si affrontarono in finale a Roma: in quell’occasione a imporsi fu la Lazio con il punteggio di 3-2.