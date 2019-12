Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2019: l’Acquario “aspetta” Saturno, i Pesci potrebbero incontrare l’amore

Sabato 21 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete si sente più forte in amore, forse anche più convinto di quello che desidera fare e guardando le stelle del 2020- ne parlerò molto presto- ci sarà un piccolo, grande progetto da mettere in piedi. Non prima di primavera, però. Evidentemente, prima di aprile-maggio certe situazioni non si possono mettere in regola. Comincia a programmare, intanto, una domenica che ti consiglierei di passare accanto alle persone che ami di più;

Toro. Il Toro deve parlare con molta attenzione nel corso di questa giornata perché la stanchezza può fare brutti scherzi e molti, da novembre, devono anche fare dei conti in più. Per esempio, se c’è stato qualche problema professionale, economico, prima della fine dell’anno è difficile che si concretizzi una chiamata. Però, guardando il 2020, posso dirlo: hai un oroscopo eccezionale;

Gemelli. Per i Gemelli va meglio, e se hai un progetto da portare avanti con Venere favorevole sarà favorito, come tra l’altro anche un’eventuale riconciliazione nella coppia. Spesso si discute per motivi banali, anzi bisognerebbe non discutere per questioni legate al quotidiano ma può capitare ed è anche comprensibile che questo accada. Un po’ di attenzione? Certo, ci vuole e ci vuole anche nei legami con Sagittario e Pesci;

Cancro. Un’intuizione potrebbe arrivare in questo momento. Cerca di organizzare al meglio i prossimi giorni, che non devono essere preda o vittima di malinconie legate al passato. Il Cancro è inesorabilmente legato a ciò che è stato, anche a persone che magari non ci sono più, e quando arrivano le feste iniziano anche i ricordi che in qualche modo sono struggenti o magari possono portare a sentirsi un po’ vittime degli eventi. E invece devi reagire, almeno quest’anno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei un po’ sotto pressione. D’altronde devi inventarti qualcosa di nuovo nella tua vita, devi fare delle cose importanti. Forse sei semplicemente agitato per un inizio, per un lavoro, per una prova. Certo è che entro la primavera del prossimo anno ti avrai modo di risolvere un problema, o comunque di tagliare un ramo secco. Il segno del Leone non perdona se è stato tradito, se ha ricevuto un’offesa, ed è pronto a reagire anche contro persone che non sono state leali;

Vergine. La Vergine che ha dovuto cambiare un ufficio o che sta aspettando una vendita per cercare di recuperare soldi avrà buone occasioni anche la prossima settimana. Ci sono molti pianeti che riusciranno a sbloccare trattative e ti permetteranno anche di dimenticare una fase di stallo durata diverse settimane. Ecco, non ci dimentichiamo dell’amore anche se a volte soprattutto gli uomini del segno dicono che non è importante. No, è importante. Non contano solo i soldi e il lavoro. Volenterosi: i Vergine andranno lontano;

Bilancia. Arrivano buone occasioni per divertirsi, muoversi, viaggiare. Insomma, qui si parla di festività migliori anche perché da poche ore Venere è tornata favorevole. In amore non devi cambiare tu, semmai devono cambiare le persone attorno a te se non si sono comportate bene nei tuoi confronti. Il fatto che Saturno sia dissonante porta sempre troppe, tante cose da fare;

Scorpione. Lo Scorpione ha una buona situazione astrologica e quindi già da questa notte si noterà una grande professionalità in più. Tra oggi de domani mi occuperei di più dell’amore: l’amore che è stato un po’ svagato, distratto, negli ultimi tempi. Devi avere anche un po’ più di amore per te stesso. A volte sembra quasi che tu non voglia godere della felicità, della serenità, che in qualche modo la vita propone. Cercala!

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si prefigge di fare tante cose e siccome questo è un segno pronto all’azione chissà che non voglia cambiare lavoro, o (se già c’è stato un trasferimento) migliorarlo. C’è un cambiamento in corso che potresti desiderare in prima persona. Attenzione alle dispute, alle questioni legali. Anche se Giove ormai non è più nel tuo segno, ma dovrebbe aver fato qualcosa per te negli ultimi mesi del 2019. Questo periodo porta soddisfazione alle coppie già in piedi, forti, che vogliono costruire un futuro sereno;

Capricorno. Il Capricorno che fa? Beh, certo non sta a guardare. Primo perché non è questo quello che il Capricorno desidera dalla vita. Le osservazioni, le contemplazioni sono importanti per maturare meglio delle idee che poi devono essere messe a frutto, e siccome il 2020 ti impone proprio dei cambiamenti importanti e desidera che tu faccia qualcosa in più, mi piace questo cielo perché può regalarti delle ispirazioni importanti. In amore, però, non metterti contro delle persone e non impuntarti su chi non è disponibile. A volte, la testardaggine, come l’ambizione, sono gli unici frena della serenità dei nati Capricorno;

Acquario. Che l’Acquario d’all’anno scorso stia vivendo una situazione di cambiamento, è noto . Che da marzo del 2019 Urano abbia iniziato un transito dissonante lo sappiamo. E adesso, però, bisogna arrivare al 2020, quando ci sarà la resa dei conti perché questo Saturno in transito non è ancora arrivato (arriverà tra qualche mese) e chiede proprio di fare finalmente quello che avevi deciso di fare. anche una cosa importante, astrusa per glia altri. Gli Acquario anno le cose controcorrente. Spesso mostrano una certa genialità, o comunque una certa predisposizione a fare un lavoro da giovanissimi. Io ho conosciuto molti Acquario che hanno iniziato progetti particolari anche a 14-15 anni. Io, per esempio, ho iniziato a studiare astrologia a 16 anni. Ecco, che l’Acquario abbia questa voglia di iniziare progetti precocemente è normale e poi bisogna per costruire qualcosa di bello, di forte. L‘amore torna vincente perché da poche ore Venere è nel segno e quindi, in qualche modo, permette di farti capire che cosa desideri davvero dal tuo futuro;

Pesci. Tra oggi e domani fai il possibile per stare accanto alla persona che ami. Questa è la classica giornata in cui puoi avvicinare una persona che ti interessa, puoi provare un grande feeling. Le coppie in crisi, che magari erano lì lì per chiudere tutto a novembre, io spero che abbiano recuperato. Successo sul lavoro, inizia a esserci una bella positività e se qualcuno cerca di attaccarti sappi che non ce la farà. Anche perché adesso non abbiamo più Giove contro, quindi tutta quella serie di tensioni, complicazioni anche di tipo burocratico-legale che hai vissuto fine o a novembre si potranno risolvere. È una fine di dicembre interessante, preludio anche di un Capodanno perché per molti sarà di successo, quindi invito tutti i nati sotto questo segno zodiacale a mettere da parte la malinconia e ad aprire le porte all’amore perché potrebbero tutti scoprire un sentimento entro la fine di dicembre.

