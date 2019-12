Paolo Ruffini sulla rottura con Diana Del Bufalo: “Vederla soffrire mi fa male”

Ospite a “Verissimo”, Paolo Ruffini parla della rottura con Diana De Bufalo.

Questo pomeriggio, ospite a “Verissimo”, Paolo Ruffini parlerà, per la prima volta, della rottura con Diana Del Bufalo, in seguito al post pubblicato dalla giovane attrice su Instagram (ve ne abbiamo parlato qui). L’attore comico e conduttore, ancora scosso per la separazione, ha dichiarato:

“Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”

Paolo Ruffini: “Tenevo più alla felicità di Diana che alla mia”

Parlando della loro storia d’amore con Diana, nata nel 2015:

“Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

Paolo, che a partire da gennaio sarà il conduttore de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, esclude un ritorno di fiamma con Diana:

“Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

