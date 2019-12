Royal Family news, Megan Markle e il principe Harry pensano alla maternità surrogata

Meghan Markle e il principe Harry potrebbero voler allargare la famiglia, ma in maniera non tradizionale.

Ad annunciare questa ennesima ventata di innovazione e rivoluzione portata da Meghan Markle all’interno della famiglia reale è il sito di informazione britannico Daily Star, secondo cui la coppia sta pensando di ricorrere alla maternità surrogata, come già fatto da Kim Kardashian.

Nel 2020 è quindi previsto che il principe Harry e Meghan annuncino una nuova gravidanza, la seconda dopo la nascita del primo figlio a Maggio. Il parto reale è avvenuto in maniera naturale, con il devoto papà accanto. Ma per questa nuova gravidanza Megan potrebbe optare per un metodo diverso di dare alla luce un fratellino o una sorellina per Archie.

L’età di Meghan Markle alla base di questa possibilità

La maggior parte dei medici riteneva la gravidanza di Meghan “geriatrica” per via dell’età -38 anni – ritenuta avanzata per le donne in gravidanza. Se la Duchessa dovesse rimanere incinta, le condizioni associate a una gravidanza geriatrica possono includere un parto prematuro, un basso peso alla nascita, complicanze del travaglio, diabete gestazionale o la necessità di un parto cesareo.

Meghan e il principe Harry potrebbero quindi scegliere la maternità surrogata per la ricerca di un secondo figlio. La maternità surrogata è un accordo tra due parti in base al quale una donna accetta di avere un figlio per un’altra persona. Il processo è stato discusso apertamente negli ultimi anni quando artisti del calibro di Kim Kardashian e Kanye West hanno usato un surrogato per dare alla luce i loro figli.

La Kardashian ha parlato con affetto della coppia reale in una recente intervista, commentando come la loro scelta sia estremamente personale e quanto necessitino di privacy e tempo per prendere una decisione, specie dopo che la vita di Harry è stata tanto influenzata dai riflettori e dai paparazzi.