Scontro terribile tra due navi, paura al porto. Una persona è rimasta ferita – VIDEO

Due navi da crociera si sono scontrate nel porto dell’isola messicana di Cozumel.

Lo schianto ha causato danni importanti all’estremità posteriore di una delle barche.

Il filmato ha catturato il momento in cui la Carnival Glory si è schiantata contro la Carnival Legend nel porto dell’isola. Nell’incidente una persona ha riportato lievi ferite. Gli ospiti sono stati fatti evacuare secondo le procedure.

La Carnival Glory stava tentando di attraccare quando ad un certo punto ha colpito la nave Carnival Legend. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, stando a quanto dichiarato dai media locali.

La collisione ha provocato la distruzione delle finestre, come riportato dal Daily Star Online.

Entrambe le navi dovrebbero tornare presto a navigare

Nella clip, filmata da un testimone oculare che si trovava sulla Carnival Legend, si nota la parte posteriore della Carnival Glory pochi secondi dopo l’incidente, molto danneggiata in seguito al violento scontro.

Le autorità di protezione civile di Cozumel hanno confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 (ora locale) e che è in corso un’indagine.

“Carnival Glory stava manovrando per attraccare quando è entrata in contatto con la Carnival Legend – ha detto un portavoce della Carnival Corporation – Stiamo valutando il danno ma non dovrebbero esserci grossi problemi per la futura navigazione”.