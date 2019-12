Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 21 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 21 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 21 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale “Soliti Ignoti-Telethon”. A seguire, il documentario, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, “Il folle di Dio”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Instinct”.

Su Rai 3 va in onda il programma “Città Segrete-Londra”. In seconda serata, “Un giorno in pretura Rai – La strana morte di Alfredo Cappelletti”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “U.S. Marshals – Caccia senza tregua”: vi ricordate il fuggitivo? Lo stesso agente ora dà la caccia a un uomo di colore, accusato ingiustamente di un duplice omicidio. Ma attenzione, il fuggiasco sembra essere coinvolto con la CIA. Subito dopo, il film “Riot – In rivolta”.

Su Canale 5 va in onda “L’album di Tu Si Que Vales”, seguito da “Speciale Tg5-Parigi è caos”.

Su Italia 1 va in onda il film “Mamma ho preso il morbillo”: costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex è ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. Rimasto solo in casa, il bimbo trasforma l’abitazione in una perfetta trappola, dove i cattivi vengono martirizzati da trappole e trabocchetti. In seconda serata, il film “Mamma ho allagato la casa”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Natale a Rock Mountain”: l’interior designer Sarah, che sta passando un periodo difficile dopo una brutta separazione, decide di lasciare New York, per occuparsi del vecchio ranch dello zio. Quella che doveva essere una piacevole distrazione per tenere la mente occupata e allontanare i brutti ricordi, diventa qualcosa di molto più complicato, con l’arrivo di Graham, un attore di Hollywood che sta preparando il suo nuovo film.

Maria Rita Gagliardi