Udinese-Cagliari, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciassettesima giornata di Serie A, Udinese-Cagliari è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Udinese-Cagliari, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: l’Udinese è stata sconfitta 3-1 a Torino dalla Juventus, mentre il Cagliari ha subito la rimonta beffa dalla Lazio nei minuti di recupero.

Nei friulani il tandem offensivo sarà composto da Okaka e Lasagna. Torna a disposizione Sema, che potrebbe essere rilanciato sull’out di sinistra. Ballottaggio Fofana-Jajalo in mezzo al campo. In casa Cagliari sono out per squalifica Nandez e Olsen. Maran si affiderà a Joao Pedro e Simeone in avanti, mentre in mezzo al campo ci saranno Ionita, Cigani, Rog e Nainggolan, con quest’ultimo che agirà a supporto del tandem offensivo.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

Diciassettesima giornata di Serie A, l’Udinese attende il Cagliari nel primo match del sabato: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Udinese-Cagliari è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Udine in Serie A sono 24: 15 le vittorie dell’Udinese, 2 quelle del Cagliari e 7 i pareggi in totale. Nella passata stagione i friulani si imposero per 2-0 grazie ai gol di Pussetto e Behrami.