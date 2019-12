“Cerco persone carine per condividere paradiso”: milionario pubblica annuncio sul giornale

Karl Reipen, 70enne milionario tedesco, noto come il “Re del caffè freddo”, sarebbe alla ricerca di coinquilini “simpatici e carini“, per condividere la sua tenuta di 220 ettari in Nuova Zelanda.

L’intraprendente uomo d’affari in cerca di compagnia, ha acquistato spazi pubblicitari su un quotidiano neozelandese

Il magnate, nelle scorse settimane, ha diffuso sul quotidiano nazionale New Zeland Herald, due annunci in cui offre la possibilità a 10 persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni di vivere con lui nella proprietà situata tra il Mar di Tasmania e il fiume Awakino, sulla costa occidentale dell’Isola del Nord, del valore di otto milioni di dollari neozelandesi, pari a oltre 5 milioni di Euro.

La notizia è stata riportata da numerosi quotidiani tedeschi: “Ora che è tutto finito vorrei condividere questo paradiso con persone simpatiche“, – ha detto il generoso multimilionario: “I candidati potranno vivere in appartamenti da due persone e ritrovarsi in taverna per cene e incontri; nuotare, fare camminate, bird watching, kayak e tenere con sé il proprio cavallo“.

Reipen, che è cresciuto in un’azienda agricola in Germania, dopo aver visitato la Nuova Zelanda, rimanendone assai affascinato, ha acquistato la tenuta nel 2000 e ha impiegato ben 10 anni per la ristrutturazione. Ora vuole godersi il frutto del suo lavoro in buona compagnia, perciò i candidati si facciano avanti!