La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 23/12/2019 al 29/12/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per i Bilancia

Bilancia. Settimana in salita, quella che sta arrivando, per la Bilancia. In amore ci sono ancora tensioni, soprattutto per le coppie che hanno vissuto una crisi che non è rientrata. Potrebbero esserci altri problemi dettati da una situazione di malcontento non risolta verso giovedì. Forse tu hai ancora la testa alle questioni di lavoro o hai un conto in sospeso con il passato da chiudere e per questo non ti concentri, come dovresti, sull’amore. Allo stesso modo, le discussioni sono in agguato sul lavoro, dove si riflettono i malumori vissuti in famiglia. Ti sentirai molto stanco. La fortuna dice che prima di giorno 28 (la giornata miglior e della settimana) sarebbe meglio non compiere azzardi.

Tre stelle per Ariete, Cancro, Leone e Scorpione

Ariete. Devi prendere del tempo per pensare alle cose che ora ti conviene portare avanti e a quelle che, invece, sarebbe meglio lasciare. Per questo è auspicabile che tu abbia una “pausa” natalizia dai tuoi incarichi lavorativi. Giovedì e venerdì non sei al massimo della tua energia. Dagli inizi di dicembre vivi un periodo di confusione in amore. da che parte sa andando il tuo cuore? Non si capisce. Hai deciso di sposarti o di convivere? Forse non sono scelte che stai facendo per sentimento, ma per avere una situazione di stabilità in futuro. i single del segno cercano ancora una persona da amare. La fortuna parla di una settimana tranquilla, durante la quale sarebbe bene non rischiare;

Cancro. Dal punto di vista sentimentale, in questi giorni sembra che tu non abbia un umore propenso. Questo cielo è particolare e l’amore è nervoso. Tra giovedì e venerdì potrebbero esserci delle provocazioni, soprattutto se un sentimento è messo alle strette: dovresti cercare di superarle. Problemi di famiglia potrebbero portarti ad assentarti. Sul lavoro sono due le costanti che devi tenere a mente: pazienza e costanza, perché l’unica via di realizzare i progetti che hai è questa. Tutto è più pesante se hai già cambiato lavoro/ruolo e ti ritrovi a pensare a cosa fare nel nuovo anno. La fortuna consiglia di non impegnarsi su più fronti, vista la difficile situazione delle stelle;

Leone. Per quanto riguarda l’attività professionale, devi iniziare a pensare al 2020. Sarà un anno che ti ripagherà bene, ma adesso non è ancora il caso di agire. Positiva la giornata della Vigilia. In amore, sei limitato dall’opposizione di Venere. Chi vive una relazione che va avanti da anni può ritrovare un po’ di vitalità, di benessere. Un tuo ex se la sta passando male? La cosa ti dà soddisfazione, ma è solo un piacere relativo perché tu aspiri a qualcosa di più alto. L’amore sarà più facile da “sistemare” intorno agli inizi della settimana, ma attenzione alla giornata di sabato. La fortuna parla di giornate interessanti e tuttavia ti mette in guardia dalle spese inutili;

Scorpione. Saturno e Giove sono entrambi in ottimo aspetto al tuo segno, e questo ti permette di mettere il turbo in amore. in questi giorni non è escluso un incontro bello, benedetto dalle stelle: una persone speciale potrebbe arrivare nella tua vita, quindi il consiglio è quello di essere critico ma senza esagerazioni. Ci saranno spese da affrontare per la casa e per i figli. Le stelle favoriscono i nuovi amori. Passione in arrivo per i single. Puoi prendere iniziative in campi lavorativi nuovi per te: dovresti fidarti delle tue capacità. Il passaggio di Marte nel tuo segno provoca perdite di tempo. Sabato e domenica giornate nervose. La fortuna ti parla del recupero di buone intuizioni nella giornata del 26 dicembre.

Quattro stelle per Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Gemelli. Devi guardare al futuro e smetterla di pensare al passato, che ancora ti porta qualche amarezza sentimentale. Ci sono situazioni diverse da considerare: c’è chi ha vissuto una indecisione a dicembre e chi, anche se ha dei sentimenti chiari verso una persona, è lontano con il pensiero. Il consiglio è quello di passare un Natale accanto alla persona del cuore. Anche sabato 28 sarà una buona giornata per le emozioni. Giove non ti contrasta più e questo fa sì che si stiano sbloccando numerose situazioni a tuo favore. Devi ancora lottare contro persone che ti ostacolano da tempo nella speranza di fermarti, a presto le cose cambieranno. La fortuna ti chiede di dare ascolto alle intuizioni che arriveranno sabato;

Vergine. Ci sono questioni economiche da sistemare. Una bella notizia potrebbe arrivare il 26 dicembre. Devi farti avanti perché il 2020 sarà un anno che ti porterà grandi vantaggi e quindi bisogna approfittarne. In amore è tempo di prendere decisioni importanti: devi scegliere se una persona vale così tanto per te da continuare il vostro rapporto, e questo soprattutto se in questo periodo affronti una situazione difficile sul lavoro. Il 2020 porta novità e possibile di vivere matrimoni. Hai vissuto due emozioni parallele nel passato? Adesso quella seconda persona potrebbe tornare. La fortuna parla di intuizioni favorevoli nelle giornate vicine al 26 dicembre;

Sagittario. Ci sono due tipi di Sagittario in amore: quelli che hanno la gioia di avere vicino una persona speciale, intriganti, e quelli che devono rimboccarsi le maniche e cercare di superare una brutta delusione avuta nel passato. Tra sabato e domenica Venere favorisce un incontro emozionante. Occhi a una persona dall’indole irrequieta perché tu sei vitale, cerchi sempre stimoli e novità, e potrebbe metterti curiosità. Sul lavoro le stelle ti dicono che devi recuperare denaro: ne hai speso troppo ultimamente. Qualche Sagittario, da qualche mese, ha un’entrata extra determinata da una vendita, da un rimborso o da un’eredità. La fortuna ti porta delle opportunità grazie alle quali potresti metterti in risalto, e anche la vincita di un piccolo premio, proprio tra 24 e 25 dicembre;

Pesci. Settimana ottima per avere una conferma o per far camminare un accordo. Buone novità in vista per chi ha delle vertenze aperte. Dicembre conferma che tutti i blocchi che hai vissuto nel passato stanno, finalmente, sparendo. Il disagio sentimentale della scorsa settimana lascia spaio a maggiore tranquillità. Chi è in coppia può programmare alla grande il proprio futuro con la persona amata. Ai single le stelle propongono un cielo intrigante. La fortuna, a Natale, parla di situazioni piacevoli nella tua vita e di intuizioni buone per te.

Cinque stelle per Toro, Capricorno e Acquario

Toro. Venere favorevole consente il risveglio della passione e di avere una bella sorpresa proprio nelle giornate intorno a Natale. Non c’è niente di meglio che risvegliare una passione. Le coppie che hanno discusso per questioni di soldi o per motivi effimeri possono recuperare. Buona sorte per i single. Dal punto di vista professionale sei propositivo e ottimista. Anche se fai sempre le stesse cose, a lavoro, adesso noterai che ti riescono meglio. La fortuna indica buone stelle verso la metà della settimana;

Capricorno. Stai puntando molto in alto e d è normale che, in questi casi, ci siano delle persone che tentano di bloccare la tua ascesa lavorativa. Molto favoriti i progetti a lunga scadenza. Puoi iniziare nuovi progetti d’amore , anche perché il Capricorno impiega molto a sciogliersi ma quando lo fa poi vive amori che durano anni. Qualcuno, di concerto con il partner, può iniziare una nuova avventura lavorativa. La notte di Natale potrebbero esserci promesse d’amore per le coppie più solide. La fortuna indica che sono in arrivo giornate interessanti: sfrutta specialmente la giornata del 26 dicembre;

Acquario. La voglia di cambiamento che senti e Venere favorevole portano delle ottime novità. Sei solo da tempo? Guardati attorno. la fine del 2019 sarà intrigante per chiunque vorrà mettersi in gioco. Sei in cerca di persone speciali ma attento a non desiderare l’impossibile, come fai spesso immaginando un ideale di persona difficile da incontrare. Se per anni non hai affrontato delle questioni che ti si sono presentate sul lavoro, ora è il momento giusto per programmare un 2020 che ti porti opportunità e liberazioni dalle situazioni pesanti che non ti piacciono. Ti attendono chiamate importanti. La fortuna ti dice che avrai un fine settimana denso di intuizioni.

Maria Mento