Corriere distratto brucia il pacco-regalo: bimbo di 3 anni triste a Natale

Il piccolo Logan Ball, tre anni soltanto, per questo Natale ha rischiato di non ricevere alcun regalo grazie, si fa per dire, a una vistosa disattenzione da parte di un corriere espresso.

La storia strappalacrime arriva dalla Gran Bretagna e riguarda una mamma single che fa di tutto per rendere felice il figlioletto

Il quotidiano britannico Daily Star ha riportato la notizia secondo cui uno sciagurato corriere della nota società di spedizioni Hermes, avrebbe riposto il pacco contenente le strenne natalizie destinate al bambino, in un bidone contenente cenere ardente.

Una volta rincasata, la giovanissima madre del bimbo, Courtney Ball, di soli 20 anni, aveva notato il bidone fumante e … provate ad immaginate l’amarezza e la frustrazione quando ha realizzato che nel secchio vi erano i regali di Logan, una tuta ed un paio di scarpette da ginnastica Lacoste del valore di 75 sterline!

Quel corriere distratto non immagina quanta fatica ci voglia per racimolare denaro per una ragazza-madre!

Ma Courtney, senza perdersi d’animo e desiderosa di accontentare Logan – triste come non mai e col cuoricino infranto -,ha raccontato l’accaduto prima ai quotidiani, poi ha denunciato il fatto all’azienda stessa che, per fortuna, ha provveduto a risarcire l’intero importo più un bonus di 50 sterline.

Si concretizzano le speranze che Logan, come ogni bimbo desidera, trovi sotto l’albero i doni anelati tutto l’anno.