Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sassuolo-Napoli è il posticipo serale della domenica: il match, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45. Nel turno precedente il Sassuolo ha conquistato un buon punto a San Siro contro il Milan, mentre il Napoli è incappato in una bruciante sconfitta interna contro il Parma.

Sarà ancora Pegolo a difendere la porta dei neroverdi, viste le non perfette condizioni di Consigli. In avanti Caputo sarà supportato da Berardi, Djuricic e Boga. Rientra Ferrari al centro della difesa dopo quasi due mesi di assenza: il difensore dovrebbe far coppia con Romagna. In casa Napoli, out per infortunio Koulibaly: al centro della difesa occasione per Luperto in coppia col greco Manolas. In avanti, Callejon e Insigne sugli esterni con Milik terminale offensivo, ma resta viva anche l’ipotesi Mertens.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Sassuolo-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Reggio Emilia i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 6: 1 vittoria del Sassuolo, 2 del Napoli e 3 i pareggi complessivi. Nella passata stagione il match terminò sull’1-1: vantaggio del Sassuolo con Berardi e pareggio dei partenopei nel finale con Insigne.