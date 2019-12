Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 22 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 22 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 22 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction tv “Pezzi Unici”. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, appuntamento con “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Come d’incanto”: Giselle è una principessa che viene scacciata dal magico mondo di Cartoonia, da una regina cattiva e finisce, così, proiettata nell’odierna New York: qui sarà costretta a confrontarsi con una realtà del tutto differente e cambierà molti dei suoi punti di vista, compreso, soprattutto, quello sull’amore. Subito dopo, il docureality “Dottori in corsia-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”: stavolta, Indiana Jones sarà alla ricerca di un teschio di cristallo, appartenente a una civiltà aliena. A seguire, il film “Apocalypto”.

Su Canale 5 va in onda il film “Miracolo nella 34a strada”: a New York, un signore anziano viene assunto come Babbo Natale nei grandi magazzini. Presto, però, i bambini cominciano a rendersi conto che il signore non è il solito finto Babbo Natale, ma è quello vero. Il caso finisce, addirittura, in tribunale. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. Subito dopo, tornano, come ogni domenica, “I Griffin”.

Su La 7 va in onda il best di “Non è l’Arena”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Tutti insieme per Natale”: la produttrice televisiva Maggie Baker sta lavorando al nuovo speciale natalizio che sarà il programma di punta del canale per il quale lavora. L’obiettivo è aumentare gli ascolti, ma servono idee nuove, così si decide, per la prima volta, di andare in onda in diretta. Tra imprevisti e nuovi amori, sarà un Natale da non dimenticare.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 22 dicembre 2019

Rai 1

21:20 Pezzi Unici

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:00 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Come d’incanto (film)

23:30: Dottori in corsia-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:20 Indiana Jones ed il regno del teschio di cristallo (film)

23:30 Apocalypto (film)

Canale 5

21:20 Miracolo sulla 34sima strada (film)

23:30 Tiki Taka

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 I Griffin

La 7

21:20 Best of Non è l’Arena

00:50 Tg La7

Maria Rita Gagliardi