Sogna di essere come una bambola, la storia di Tala Kotova: è lei la prossima potenziale “Barbie umana”

Tala Kotova sogna di somigliare a Barbie sin da quando era una bambina. La giovane ragazza russa, che oggi ha 18 anni, ha già subito un intervento chirurgico (ma giura di non aver ritoccato seno e lato B)

Sin da quando frequentava l’asilo era ossessionata dall’iconica “Barbie”, la bambola che ha segnato l’infanzia di tantissime bambine in tutto il mondo. Già allora Tala Kotova, ragazza russa che oggi ha 18 anni, ha sviluppato nella sua testa l’idea di poter somigliare in tutto e per tutto al suo modello di bellezza. Anche ora che è diventata grande non ha affatto abbandonato l’idea di diventare una sorta di Barbie umana, e anzi la giovane cerca sempre di apparire al meglio della sua forma, facendosi aiutare dal make up e da scarpe col tacco che slancino il suo già proporzionato fisico. La giovane ha spiegato che il suo seno e il suo lato B sono del tutto naturali.

Sogna di essere la prossima “Barbie umana”: la nuova fan della bambola ha 18 anni e viene dalla Russia

Nome: Tala Kotova. Età: 18 anni. Nazionalità: russa. Segni particolari: vuole diventare la prossima “Barbie umana”. È questo l’identikit di una ragazza diciottenne che arriva da Ekaterinburg, una città che si trova nella regione russa di Sverdlovsk Oblast, e che sogna di somigliare fisicamente a “Barbie”.

Capelli lisci, lunghi e biondi, occhi azzurri e labbra carnose estremamente posticce (Tala ha dichiarato di essere andata solo una svolta sotto i ferri, e probabilmente il riferimento è proprio per le sue labbra), la giovane non ha mai completato gli studi: come riporta il Daily Star, Tala Kotova ha smesso di andare a scuola perché troppo impegnata a vivere la movida notturna e troppo stanca, durante il giorno, per frequentare le lezioni. La 18enne ha dichiarato che, momentaneamente, si sta impegnando nel compiere il suo “sviluppo personale” e che recupererà il tempo perso a scuola sostenendo in un giorno tutti gli esami del caso.

Sogna di essere la prossima “Barbie umana”, ecco come vive Tala Kotova

Tala ha un profilo Instagram attraverso cui usa mostrare il suo fisico posando in foto provocanti, e da diversi post trapela la sua ammirazione per Barbie e per il suo mondo. Per quanto riguarda il suo corpo, ha dichiarato di avere seno e sedere naturali e non ritoccati dalla chirurgia estetica.

“Molte ragazze vogliono essere come me dopo aver visto solo il 10% della mia vita. Compro solo il miglior trucco e vado al solarium e in palestra ogni due giorni. Adoro rilassarmi con stile, cenare fuori, viaggiare e organizzare Barbie-party“, ha detto la giovane in riferimento agli haters che criticano il suo modo di fare da bambina viziata, abituata ad avere tutto ciò che vuole quando vuole.

Ma come fa una 18enne a mantenere questo stile di vita? Pare che i genitori di Tala la sovvenzionino, permettendole di vivere come più le piace. Di loro la giovane non ha voluto dire niente, se non semplicemente che sono addentrati nel settore immobiliare.

Maria Mento