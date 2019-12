Anziana eroina uccisa col suo stesso bastone da passeggio per aver difeso una donna

Un anziana donna ha coraggiosamente tentato di aiutare una vittima di aggressione ma è stata anche lei brutalmente uccisa.

La pensionata ha tentato di salvare una donna dall’aggressione che stava subendo da un uomo che urlava “sto per ucciderti”. Purtroppo ha avuto la peggio ed è stata picchiata a morte con il suo stesso bastone da passeggio.

L’uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio e condotto in ospedale dove rimane in condizioni “molto instabili” come comunicato dalla polizia. Le iniziali ipotesi riguardano i rapporti tra le parti: si pensa infatti che l’uomo fosse il compagno della donna aggredita per prima. Un altra ipotesi, poi scartata, è che le due donne fossero madre e figlia, ma un vicino che conosce Sandy, conosciuta anche come Sandra Seagrave, ha commentato inorridito la scena: “L’anziana donna stava passeggiando e vedendo quanto stava per accadere, tentò di intervenire”

I bambini presenti all’interno della proprietà sono stati scortati dalla polizia, che ha coperto loro la vista con un asciugamano perchè non vedessero la terribile scena. Un vicino di casa si è fatto avanti per rendere omaggio alla vittima di 76 anni: ha raccontato che la donna usava il bastone da passeggio a seguito di una caduta, da circa sei mesi. Ha aggiunto: “Abbiamo sentito che ha cercato di aiutare una donna aggredita. Il suo (secondo) marito è morto circa cinque anni fa di cancro. Ha vissuto nel villaggio per circa 30 anni. Siamo tutti scioccati. È terribile.”

Un altro vicino ha aggiunto: “Qualcuno che conosco ha sentito gridare e imprecare e ha udito le parole ‘sto per ucciderti’. C’era una discussione in corso. Ci sono state urla e minacce ed è stata chiamata la polizia.”

Duplice omicidio a Crawley Down, Sandy trovata morta in un bagno di sangue

L’anziana eroina è stata trovata accanto alla donna di 32 anni che aveva cercato di salvare. Le due donne hanno riportato gravi ferite alla testa, mentre si ritiene che il sospettato si sia tagliato la gola e il collo. Una flotta di ambulanze, un elicottero e squadre di polizia sono accorse sul luogo. Il sospetto è stato portato in ambulanza all’ospedale di Brighton, a darne notizia è stato il The Sun.