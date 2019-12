Chi è Danika Mori, la pornostar italiana più cliccata al mondo: biografia e curiosità

Cenni biografici su Danika Mori, la pornostar italiana più cliccata al mondo.

Secondo alcuni dati rilasciati da Pornhub, Danika Mori è la pornostar italiana più cliccata dell’anno che sta per volgere al termine. La ragazza, di origini siciliane che con il fidanzato Stefano Mori, in arte Steve Mori ha aperto un profilo su Pornhub nel 2016, diventato virale in men che non si dica, in tre anni ha totalizzato circa 700milioni di visualizzazioni. Ma chi è Danika? Ecco qualche cenno biografico sulla pornostar

Biografia e curiosità su Danika Mori

Danika Mori, il cui vero nome è Federica, ha 29 anni e vive in Spagna anche se è italiana ed è oggi una delle pornostar più cliccate al mondo. Il nome d’arte “Danika” rappresenta la parte più esibizionista di Federica. Per lei, il sesso è un modo di scoprire meglio il partner e ottiene così un grande successo e diversi awards dal portale di Pornhub per le sue performance migliori.

Insieme al suo compagno Steve Mori, ha scelto di condividere in rete la propria sessualità. In pochissimi anni, dal 2016, la coppia è riuscita a superare il record di 657 milioni di visualizzazioni e iniziare una collaborazione con il sito di contenuti per adulti più cliccato al mondo. Proprio da Steve è nata l’idea di vivere questa esperienza con la compagna. I due si considerano una vera e propria famiglia e nonostante la loro attività sia piuttosto inusuale, continuano per la loro strada. Le difficoltà hanno influenzato il rapporto di Federica con la sua famiglia. Nata in Sicilia, l’attrice racconta che i suoi genitori hanno reagito piuttosto male in un primo momento. Nella sua città circolavano chiacchiere non veritiere, ma quel brutto periodo è stato superato. Oggi, Danika è una pornostar realizzata e felice della sua attività che continua, comunque, a considerare amatoriale.

Maria Rita Gagliardi