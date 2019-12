Miss nonna sessantenne stupisce il web: “Il mio segreto? Dieta e sport”

Svetlana Gass, nonna ucraina di 60 anni, ha vinto ben due concorsi di bellezza ad Atlanta, grazie ad un aspetto giovanile che ha stupito il mondo.

Se la si guardasse solamente, senza sapere nulla di lei, chiunque penserebbe che Svetlana Gass ha al massimo 50 anni. Questa bellissima donna ucraina, infatti, può vantare un aspetto decisamente giovanile, oltre ad un fisico tonico che nulla ha da invidiare a quello delle giovani sportive. Il dettaglio sulla sua reale età, aspetto che solitamente le donne custodiscono gelosamente, è emerso dopo la doppia vittoria ai concorsi di bellezza tenutisi ad Atlanta, Georgia.

La hair stylist si è infatti aggiudicata il titolo di Miss Grandma Globe e Miss Transcontinental Classic. Un successo quello della donna ucraina che è stato accompagnato dai commenti entusiastici del web: “Hai un aspetto favoloso”, le scrive un fan, seguito da un altro che aggiunge: “Che donna meravigliosa e confidente, così potente”, oppure un altro “Tu sei una tale ispirazione”.

Miss nonna sessantenne stupisce il mondo, ecco il suo segreto

La domanda che le viene rivolta più spesso è come faccia a mantenere un’aspetto così giovanile e se ha un segreto legato alle pratiche abitudinarie o semplicemente sia benedetta da madre natura. A queste domande risponde che si allena ogni giorno sin da quando era ragazza ed evita dolci, cibi fritti e dannosi. La sua dieta è costituita solamente da frutta e vegetali.

Il perché ci tenga così tanto a mantenersi in forma non è solo per una questione estetica, ma anche di salute: “Voglio invecchiare con grazia, anche se non mi sento nemmeno di avere 60 anni”. A quanto pare Svetlana ci sta riuscendo egregiamente e sicuramente la figlia ed il nipote 12enne vorranno seguirne l’esempio.