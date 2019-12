Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 dicembre 2019: l’Ariete fa il punto della situazione, il Toro ha Venere dissonante

Lunedì 23 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo è un momento importante per fare il punto della situazione: direi che ne hai bisogno. Tra l’altro, Venere ha iniziato un percorso di forza che permette a molti Ariete di spingere in avanti i propri progetti. Per quanto concerne l’amore, se già c’è un grande amore potresti fare una grande scelta entro l’anno prossimo;

Toro. Il Toro in questa settimana si sente un po’ agitato, soprattutto la settimana parte con questo lunedì frenetico. Sei in ritardo sulle questioni che riguardano il Natale, se devi organizzare qualcosa, se devi fare un regalo. Per fortuna si recupera. Hai bisogno di vedere più chiaro nelle amicizie e in amore non desideri più perdere tempo: è Venere dissonante che ti chiede di fare chiarezza;

Gemelli. I Gemelli, invece, devono emettersi in piedi di una questione economica andata male o di un 2019 non dico da dimentica ma insomma veramente pesante. Tanto che addirittura a livello fisico c’è chi si è dovuta fermare, chi ha avuto un problema. Queste sono giornate che mettono alla prova le persone di questo segno al punto che fino a mercoledì bisogna essere cauti: gli ultimi colpi di coda di un 2019 che è stato un po’ agguerrito con te;

Cancro. Il Cancro sta per risentire positivamente dell’aria del Natale, che rende tutti più buoni. Adesso bisogna dirlo: anche i Cancro più freddi (ammesso che ne esista qualcuno), anche i Cancro più polemici, più refrattari al Natale, alla fine – sotto sotto- sentono questa festa, perché il segno del Cancro è il segno della famiglia, il segno del calore, il segno dell’accordo, dell’abbraccio. Il Natale rappresenta anche tutto questo. La settimana parte bene, offre qualcosa di più anche in termini di emozioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha bisogno di energia e questa energia può trovarla dentro di sé , come fa al solito, ma soprattutto vorrebbe trovarla negli altri, e qui subentra la crisi perché ci sono delle persone che non sono proprio dalla tua parte, anzi potresti aver risentito di un tradimento. Questa Venere in opposizione parla di tradimenti: qui non mi riferisco all’amore, ma soprattutto all’amicizia, al lavoro. Se devi affrontare un discorso d’amore spinoso è meglio parlarne entro venerdì;

Vergine. Per la Vergine questa è una settimana che invita alla pazienza. Non dico che le persone del segno non amino il Natale per sappiamo che proprio il purosangue Vergine è molto razionale, quindi è molto attaccato al lavoro. Detesta le feste commerciali, diciamo così, comandate, e quando queste emozioni sono indotte, prevedibili, sente un po’ di distacco. Sono giornate in cui devi evitare, però, discussioni banali. Preparati al meglio per un 2020 di successo;

Bilancia. La Bilancia deve finalmente aprire le porte del destino e del proprio cuore. Queste giornate sono intense, importanti. Fino a mercoledì abbiamo un oroscopo influente che riguarda anche la famiglia, i rapporti con gli altri, così tutte le relazioni possono tornare a essere valide, e con Leone e Sagittario ancora di più. In generale è un momento in cui hai bisogno di tornare un po’ più sereno nei confronti dell’amore. Venere è favorevole e permette a qualche Bilancia di fare promesse;

Scorpione. Lo Scorpione è importante che si guardi alle spalle ma che guardi anche al futuro. spesso il tu atteggiamento è di difesa. Ora potrebbe essere anche di attacco, visto che la settimana si apre proprio con la Luna nel tuo segno zodiacale. Ti trovo un pochino agitato. Pare che le cose non vadano per il verso giusto, oppure sei in balia degli eventi. È come se in questo periodo ci fosse qualcuno contro di te. A Natale, però, arriva la protezione delle stelle ed ecco perché potresti vivere emozioni speciali.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario vuole vivere nuove e importanti emozioni e questa è una settimana utile, con un grande cielo almeno fino a giovedì, con la Luna che transita nel tuo segno proprio il giorno di Natale. È vero che si dice “Natale con i tuoi”, ma qualche Sagittario farà u o strappo alla regola e magari i propri amori li porta a spasso, in giro. C’è voglia di fare viaggi, c’è voglia di ritrovare la tua libertà di azione;

Capricorno. Il Capricorno vorrebbe vivere questa settimana senza pensieri. Ci sono grandi stelle per grandi progetti. Capisco che qualcuno sia in crisi nel lavoro, dove però bisogna vedere bene come stanno le cose perché in un clima generale di confusione tu comunque esci fuori non dico vincente ma quantomeno protetto. Qui abbiamo Capricorno in crisi nel lavoro che comunque manterranno il proprio ruolo, e altri invece che chiusa un’attività ne apriranno un’altra. Abbiamo un buon oroscopo anche per i sentimenti, che devi vivere con più emotività, con più trasporto;

Acquario. L’Acquario apre una stagione di grandi emozioni e le giornate attorno a Natale sono favorevoli. Avere Venere nel segno significa sentirsi innamorati e l’Acquario si innamora quando ha a che fare con una persona sì carina, sì piacevole, sì formosa, ma anche molto intelligente perché è quello che conta di più. L’acquario ha bisogno di stimoli mentali, ha bisogno di un partner che sia una sorta di pioniere, di condottiero, anche perché questo Acquario- ogni tanto- ha in mente delle idee talmente astruse che se trova accanto delle persone che lo bloccano può sentirsi male, mentre in qualche modo all’Acquario è meglio dare ragione. Da oggi fino a mercoledì ecco che arrivano giornate importanti per le relazioni con gli altri;

Pesci. Giornate particolari per il segno dei Pesci perché quando arrivano le feste di Natale non sono pochi quelli che magari si sentono un po’ isolati o pensano al passato. Sapete che questo è un segno molto romantico e le piccole malinconie arrivano quando facciamo la conta delle persone che sono attorno a noi e ci ricordiamo di chi non c’è più, perché se n’è andato, perché si allontanano o perché c’è stata- purtroppo- una brutta situazione. La tendenza a essere malinconici deve essere debellata. Cerca di non entrare in rotta di collisione tra quello che desideri e quello che non è possibile avere, e qui parlo soprattutto alle persone che vorrebbero un amore che non esiste o tendono- dopo un po’ che conoscono qualcuno- a idealizzarlo un po’ troppo. Poi, naturalmente, al risveglio si sentono un po’ frustrati. Meglio prendere coscienza della realtà dei fatti. Il 2020 sarà un anno importante per il lavoro e non solo, quindi andiamo incontro a una situazione di grande forza che potrai vivere mese dopo mese, giorno dopo giorno.

