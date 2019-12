Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 23 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 23 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 23 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Ognuno è perfetto”. A seguire, “Il Gran Varietà-Storia dei grandi Varietà televisivi”.

Su Rai 2 va in onda il film d’animazione “Alla ricerca di Nemo”: Nemo, il figlio di Marlin, un pesce pagliaccio, viene pescato e l’unico indizio per ritrovarlo è l’indirizzo sulla maschera da sub che il pescatore ha perso. In seconda serata, lo show “Maledetti amici miei”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Report”. Subito dopo, il docureality “Che ci faccio qui – Senza tetto”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Non ci resta che piangere”: partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio, maestro elementare e Mario, bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano Leonardo da Vinci, che ha appena … A seguire, il film “Polvere di stelle”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il Ggg-Il grande gigante gentile”: una ragazzina di nome Sophie incontra il grande gigante gentile. Nonostante il suo aspetto intimidatorio, il gigante si dimostra essere di buon cuore ed emarginato dai suoi simili perchè si rifiuta di mangiare bambini e bambine. In seconda serata, il film “Tempesta di ghiaccio”.

Su Italia 1 va in onda il programma musicale “10 anni di Alessandra Amoroso”. Subito dopo, il film “A Christmas Kiss – Un Natale al bacio”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Pizza Hero-La sfida dei forni”.

