Harry e Meghan fanno la propria cartolina di Natale: Archie è il protagonista assoluto

La prima cartolina di Natale della famiglia dei Sussex è adorabile: il piccolo Archie è l’assoluto protagonista con i duchi che si divertono a guardarlo.

In questo 2019 di rottura con le rigide tradizioni della famiglia Windsor, Harry e Meghan hanno deciso di non passare le festività natalizie con i parenti reali. La decisione era già stata presa da tempo e non è la prima volta che un membro della Famiglia Reale decide di passare le festività con i parenti della sposa. Lo stesso ha fatto in più di un’occasione William con la famiglia di Kate. Ciò nonostante i tabloid britannici ritengono che la scelta abbia contrariato la Regina Elisabetta.

Una delle ripercussione del Natale separato è stata l’assenza dei duchi del Sussex dalla foto tradizionale di Famiglia. Harry e Meghan, però, ci tengono a fare giungere ai propri follower gli auguri, così hanno pensato bene di creare la propria cartolina natalizia, la prima di famiglia da quando è nato Archie.

Archie è il dominatore della prima cartolina di Natale di Harry e Meghan

A dire il vero i loro follower erano convinti che quest’anno non sarebbe loro arrivato l’augurio per le festività, ma l’attesa è stata bene ripagata. La cartolina di Natale pubblicata dai duchi sul profilo Twitter dell’organizzazione The Queen’s Commonwealth Trust è adorabile. Si tratta di una foto in bianco e nero scattata all’interno di un salone in cui spicca la presenza del tradizionale albero dall’amica e fotografa Janina Gavankar.

In primissimo piano c’è proprio il royal baby, vero e proprio protagonista dello scatto, che incuriosito dall’obbiettivo della fotocamera la guarda con espressione spaesata e curiosa. Dietro di lui i genitori che non possono fare a meno di ridere nel vedere la reazione del piccolo Archie. A corredo della foto gli auguri della coppia: “Vogliamo solo condividere con voi la più dolce Christmas Card del nostro presidente e vice-presidente, il duca e la duchessa di Sussex. Un buon Natale a tutti”.