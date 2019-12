Tutti i numeri di ‘Pornhub’ del 2019, il sito web per adulti più cliccato al mondo

Come ogni anno, il sito web per adulti ‘Pornhub’ ha pubblicato tutti i dati relativi al traffico sul proprio portale. Numeri impressionanti con oltre 42 miliardi di visite nel 2019.

Numeri impressionanti per il sito web per adulti ‘Pornhub’. Sono state oltre 42 miliardi le visite registrate sul portale nel 2019. Il sito di video per adulti ‘Pornhub’ ha pubblicato il resoconto annuale con tutti i suoi numeri relativi agli accessi, alle preferenze, alle categorie e ai tag.

Sono due i numeri che balzano all’occhio: sono state ben 39 miliardi le ricerche effettuate dagli utenti, in aumento di più di 8 miliardi rispetto all’anno precedente; inoltre, i video porno sono guardati sempre più da smartphone o tablet e meno da pc.

Il resoconto annuale di ‘Pornhub’: oltre 42 miliardi di accessi al sito nel 2019

Nel mondo gli accessi da smartphone su ‘Pornhub’ sono stati il 76,6%. In Italia, il 76% dei visitatori accede da telefonino, il 17% da pc e solo il 7% da tablet.



Le parole più ricercate dell’anno sono state “amateur”, la categoria relativa alle scene porno maggiormente realistiche con attori non professionisti, “alien”, relazioni extra-terrestri e fantasie sull’Area 51, e POV, video creati per essere fruiti con tecnologia di realtà virtuale POV (Point of view). In Italia, invece, nel 2019 la parola più ricercata è stata “milf”.

Il record di accessi a ‘Pornhub’ si ha negli Stati Uniti, seguiti da Giappone e Regno Unito. L’Italia si posiziona al settimo posto mondiale in questa speciale classifica.