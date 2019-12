Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 dicembre 2019: i Gemelli devono stare attenti al fisico, il Cancro non deve esagerare

Martedì 24 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Martedì e mercoledì abbiamo un oroscopo che definirei tranquillo. La Luna inizia anche un transito importante e bisogna recuperare i sentimenti. Piano piano ci si riesce. Tra l’altro, Venere ora è positiva e lo sarà ancora di più agli inizi della primavera. Per le coppie più fortunate grandi decisioni entro maggio. Peccato che il lavoro proceda a rallentatore, ma il 2020 sarà un anno di riferimento anche per chiudere ciò che non va e per ripartire anche su qualche esperienza non proprio piacevole vissuta di recente;

Toro. il Tor in questa vigilia di Natale deve stare un po’ attento ai soldi, non solo per i consueti regali di Natale ma anche perché serviranno quattrini per il prossimo anno. Forza e coraggio. Ci sono delle situazioni che vanno un po’ meglio. Il 2020 sarà un anno di sistemazione per la casa, per ritornare anche ad avere un po’ di sicurezza. Chi lavora part-time avrà qualcosa in più, ma io penso addirittura che chi fa praticantato l’anno prossimo riuscirà anche a strappare in contratto un po’ più lungo. Avrai un oroscopo importante che permette anche di mettere in discussione tutto quello che non funziona;

Gemelli. Un po’ faticosa questa giornata per i Gemelli, preludio di un Natale che deve essere allontanato da qualsiasi tipo di noia. Per fortuna, i Gemelli non si annoiano mai perché quando vedono che attorno tutto langue mettono in azione il cervello e iniziano a pensare a questo e a quest’altro. Consiglio attenzione anche per quanto riguarda la forma fisica perché sono giornate in cui sei un pochino più esposto alla fatica. Devi riguardarti;

Cancro. Non devi allontanarti dalla strada delle emozioni più vere, perché giocare a fare il duro non serve. Giove e Saturno in opposizione rappresentano continui attacchi. Tu cerchi di fare le cose per bene, cerchi sempre di dare tanto agli altri, però ci sono ancora delle persone che non apprezzano quello che tu fai. È vero che ogni tanto commetti degli errori di distrazione ma non è colpa tua, forse ti sei caricato di responsabilità. Attento a non esagerare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Giornata attiva, interessante. Poi abbiamo anche un Natale piuttosto importante. Le stelle proteggono il tuo segno e in queste ore può arrivare un bel regalo, che non è solo quello che troverai sotto l’albero stanotte ma potrebbe esserci qualcosa di più: un sentimento che rinasce ma anche la forza di dire stop. Ricordiamo che quando con Venere in opposizione senti che qualcosa non va, è meglio parlare perché a volte da uno scontro, da una situazione di apparente difficoltà può nascere qualcosa di più. Ogni controversia andrebbe risolta al più presto;

Vergine. Per la Vergine, martedì e mercoledì sono giornate in cui consiglio massima attenzione. Devi frequentare le persone che senti più vicine, devi evitare conflitti che riguardano la famiglia. Io penso che sia possibile discutere per motivi banali, serve pazienza e prudenza in tutto. Non tolleri persone confusionarie. E pensare che sei proprio tu che le attrai perché ti divertono. Se trovassi un’altra persona attenta ai particolare, molto analitica come sei tu sì, forse andresti meglio, per dopo un po’ ti stancheresti; ecco perché cerchi sempre di mettere ordine nella vita degli altri e fatalmente ti trovi attorno persone che a volte sono un po’ con la testa tra le nuvole;

Bilancia. In questo periodo dovresti dimenticare le tensioni vissute nel lavoro. Qui non sempre si parla di conflitti, si può parlare anche di estrema fatica: per esempio, se stai portando avanti più progetti, più programmi. Il successo non manca ma a volte ti chiedi “Ma chi me lo fa fare?”, nel senso che la vita è fatta sì di lavoro, di guadagno, però ci sono anche altre priorità e il Natale in arrivo permette alla Bilancia di fare delle riflessioni profonde a questo proposito;

Scorpione. Molti stanno notando che da qualche tempo tutto costa più fatica. Anche chi dorme bene la notte al mattino si sveglia già stanco, forse perché non ti va di fare la solita vita. A volte ci si impigrisce quando già conosciamo in anticipo tutto quello che vivremo nelle ore successive. Ci vorrebbe qualcosa di efficace, stravagante, divertente. Quando devi fare tante cose ti riduci all’ultimo e questo potrebbe essere un problema.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il segno zodiacale del Sagittario sta per vivere un Natale interessante, che oltretutto sarà baciato dalla Luna. Ecco perché il Sagittario sarà ancora più entusiasta, vorrà vivere delle belle emozioni. Venere è favorevole. Io spero che tu abbia in testo un grande o nuovo amore, e queste 48 ore portano una bella energia nei sentimenti e nelle relazioni con gli altri. Invitano anche a ritrovare il senso dello stare insieme, che per il Sagittario non è solo legato all’aspetto erotico di una relazione ma anche all’aspetto amicale e in questo assomiglia molto al segno dell’Acquario. I migliori rapporti- o quantomeno quelli più duraturi, per un Sagittario- sono quelli dove c’è grande voglia di costruire, di progettare, di programmare insieme;

Capricorno. Il Capricorno ha stelle importanti con un picco massimo per giovedì, quando la Luna sarà nel segno. Così non saranno pochi coloro che incontreranno una persona da amare, che vorranno stare insieme in maniera più tranquilla, serena. C’è una grande voglia di ritrovare il tempo perduto. Il Capricorno non ama perdere tempo;

Acquario. L’Acquario vuole riscoprire il potere dell’amore e grazie a questa Venere che transita nel segno sarà difficile ottenere ciò. Tra l’altro bisogna dire che l’Acquario è un segno che vuole vivere emozioni speciali, che in qualche modo cerca sempre non dico la trasgressione ma qualcuno che faccia battere forte il cuore. Anche le amicizie possono tornare, finalmente, protagoniste in un periodo in cui c’è qualcosa da fare in più, c’è qualcosa da dire in più;

Pesci. Il segno zodiacale dei Pesci non deve farsi venire in mente cose strane, nel segno che questo è un Natale che può riportare qualche lieve malinconia, dunque durante questa giornata bisogna pensare a quella di domani in maniera molto positiva. Cerca di stare sereno e sarà possibile anche ripensare al passato, a qualcuno o qualcosa che non c’è più, però i ricordi devono essere trasformati non in un’emozione negativa ma in un vantaggio. È tempo di riconciliazioni e l’amore può tornare a essere protagonista prima di quanto tu possa immaginare. Successo nel lavoro.

Maria Mento