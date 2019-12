Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 24 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 24 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 24 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. A seguire, “A Sua immagine Speciale Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani”.

Su Rai 2 va in onda il film “Alla ricerca di Dory”: Dory vive felicemente presso la barriera corallina, insieme a Nemo e Marlin. Quando Dory ricorda, improvvisamente, di avere una famiglia che forse la sta cercando, i tre decidono di partire per una straordinaria avventura, attraverso l’oceano che li condurrà fino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che e’ anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del posto. In seconda serata, il film “Appena in tempo per Natale”.

Su Rai 3 va in onda il “43° Festival del Circo di Montecarlo”. Subito dopo, “Le avventure di Pinocchio”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “7 spose per 7 fratelli”: i sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica. A seguire, la Santa Messa della notte di Natale.

Su Canale 5 va in onda il tradizionale “Concerto di Natale in Vaticano”. In seconda serata, il film “Tutti insieme inevitabilmente”.

Su Italia 1 va in onda il film “Una poltrona per due”: due anziani soci fanno una scommessa: trasformare un barbone qualsiasi in manager di successo e trasformare l’attuale manager di successo in un barbone. Dopo aver raccolto un ladruncolo truffatore che vive sulle strade, i due incastrano il manager della loro impresa fino a farlo arrestare. Subito dopo, il film “Gremlins”.

Su La 7 va in onda il film “Rango”: nel West, si aggira Rango, camaleonte in crisi di identità che sogna di diventare un eroe del genere. In seguito a un incidente, si ritrova solo nel deserto e in cerca di acqua, si imbatte in una piccola cittadina, tenuta sotto il giogo di banditi e affaristi senza scrupoli. A seguire, “Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Fantozzi in Paradiso”: Fantozzi muore e va in paradiso.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 24 dicembre 2019

Rai 1

21:20 Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

23:30 A Sua immagine Speciale Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani

Rai 2

21:20 Alla ricerca di Dory (film)

23:30 Appena in tempo per Natale (film)

Rai 3

21:20 43° Festival del Circo di Montecarlo

00:00 Le avventure di Pinocchio

Rete 4

21:20 7 spose per 7 fratelli (film)

23:30 Santa Messa della notte di Natale

Canale 5

21:20 Concerto di Natale in Vaticano

00:30 Tutti insieme inevitabilmente (film)

Italia 1

21:20 Una poltrona per due (film)

23:30 Gremlins (film)

La 7

21:20 Rango (film)

23:30 Le avventure di Pippi Calzelunghe (film)

Maria Rita Gagliardi