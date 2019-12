Ufo sfreccia ad oltre 1600 chilometri orari sopra al deserto del Nevada – VIDEO

Diverse persone hanno affermato di aver visto un ufo che sfrecciava sui cieli del Nevada ad una velocità incredibile, sul web c’è anche un video.

Quella degli ufo è un’ossessione molto comune, specie negli Stati Uniti. Sin dagli anni ’50, periodo in cui sono cominciate le operazioni spaziali della Nasa, in America si susseguono testimonianze di presunti avvistamenti. Le segnalazioni sono aumentate a dismisura da quando quasi tutti hanno la possibilità di riprendere ciò che vedono con uno smartphone e poi pubblicarlo in rete un istante dopo.

L’ultimo avvistamento risale a 5 giorni fa e si è verificato in Nevada, una delle zone maggiormente colpite dalla psicosi da ufo. In molti casi anche le “prove” fotografiche e video non sono chiare: si tratta d’immagini riguardanti oggetti luminosi che gravitano nel cielo. Anche nel caso odierno osserviamo un oggetto luminoso, il quale però si muove verso l’alto, come se fosse uno space shuttle.

Ufo nel deserto del Nevada?

Il video in questione ci mostra per pochi secondi questo velivolo che si erge sopra una catena montuosa e che successivamente sfreccia ad una velocità incredibile. Secondo i calcoli dell’utente Youtube che ha caricato il video ‘Ufo’s over Nevada‘ il mezzo ha percorso circa 80 chilometri in meno di 3 minuti, il che vorrebbe dire che andava ad una velocità di 1.609 chilometri orari. Lo stesso utente fa una descrizione dettagliata dell’oggetto non identificato dicendo: “Questa cosa sembra enorme e molto distante. Una volta partito è andato come un razzo c***. Si muove ma non fa rumore”. Tra i commenti c’è chi afferma di aver visto lo stesso oggetto e non si spiega cosa possa essere.

Come sempre non mancano gli scettici che ironizzano sul fatto che gli ufologi vedono ufo ogni qual volta alzano gli occhi in cielo. Uno di loro scrive: “Le truppe della space force segreta si diverte con voi”, un altro aggiunge: “Per quelli che gravitano attorno il deserto del Nevada e vicino a molte basi militari, che si tratti di forze spaziali o militari?”.

