Cotto e Mangiato, ricetta 25 Dicembre: cannelloni di mare

Nell’augurare un Buon Natale, Tessa Gelisio ha cucinato, a Cotto e Mangiato, degli squisiti cannelloni di mare.

La ricetta dei cannelloni di mare

Per quel che riguarda gli ingredienti, essi sono:

Aglio

500 grammi di lupini

800 grammi misto pesce bianco, totani e calamari

Erbette aromatiche

200 grammi di patate lesse

4 cucchiai di Olio

4 cucchiai di farina

4 cucchiai di Acqua

200 grammi di salsa di pomodoro

250 grammi di cannelloni all’uovo

Preparazione

Far lessare le patate e schiacciarle. Da parte, mettere in aglio e olio soffritti i lupini e far cuocere finché non saranno aperti. Dopodiché sgusciare le vongole e filtrare l’acqua di cottura, che servirà poi dopo per la besciamella.

In un’altra padella con aglio e olio mettere a soffriggere insieme il pesce bianco con totani e calamari, il tutto tagliuzzato finemente e lasciare cuocere. A cottura ultimata mettere in un contenitore vongole, erbette aromatiche, pesce tagliuzzato e patate lesse e mixare tutto insieme.

Per la besciamella mettere sul fuoco acqua, farina, olio e acqua dei lupini filtrata e amalgamare finché non inizia ad addensarsi, facendo attenzione a non far fare i grumi. A cottura ultimata aggiungere la salsa di pomodoro.

Prendere una teglia e, con l’aiuto di un Sac a poche, imbottire i cannelloni, ricoprendoli con la besciamella rosata ottenuta. Far cuocere in forno a 200 gradi per una 20ina di minuti.