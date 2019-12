Minorenne prende l’auto di mamma e papà e fa un frontale: quattro feriti, due sono gravi

Ha mandato diverse persone in ospedale un 17enne che ha commesso una bravata alle spalle dei genitori, sottraendo la loro auto con la quale si è poi schiantato

Una bravata che ha fatto finire all’ospedale diverse persone. L’ha commessa un 17enne che, senza avvertirli, ha sottratto l’auto ai genitori per poi mettersi alla guida: il giovane, sprovvisto di patente, ha fatto però una brutta fine: poco dopo aver iniziato a guidare la Volkswagen Polo di mamma e papà è infatti andato a schiantarsi contro un altro veicolo, la smart. L’episodio è avvenuto a Bari, in via Candura, nel quartiere San Paolo e ha avuto delle conseguenze fisiche oltre che materiali: infatti oltre ai gravi danni riportati dai due mezzi, ben quattro persone sono rimaste ferite. Il più grave è la persona che si trovava a bordo della Smart, trasportata in codice rosso da un’ambulanza del 118 con successivo ricovero d’urgenza.

I feriti soccorsi in codice rosso e giallo

Una seconda persona è stata portata in nosocomio in codice rosso, altre due in codice giallo. Lo schianto potrebbe essere avvenuto ad alta velocità dal momento che entrambe le auto hanno riportato notevoli danni. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine da parte della polizia locale, che cercherà di far luce sull’esatta dinamica dei fatti per accertare le responsabilità del caso. Tutti i rilievi sono stati effettuati sul posto, ascoltando anche le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.