Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2019: il Leone deve stare attento ai soldi, i Vergine devono evitare contrasti

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Mercoledì particolare per l’Ariete. Stelle importanti per una giornata che mi piace. Sarebbe il caso di mettere in gioco tutto quello che sai fare, fare anche delle richieste. Giovedì e venerdì invece saranno delle giornate un po’ in calo. Si può giocare a tombola? Sì, però non comprare il tabellone, compra solo qualche cartella: Saturno dissonante dice cdi non investire soldi in maniera sbagliata;

Toro. Il Toro ha un Natale importante, un Natale di successo, un Natale che predispone anche a delle emozioni particolari. Siccome nel weekend invece ci sarà un po’ di caos, se devi parlare d’amore o riferirti a delle persone che ti interessando parla oggi o mai più. Molto bello il 2020 perché sarà un anno molto positivo;

Gemelli. Una giornata noiosa? Circondati di persone carine. Mi auguro che ti abbia ricevuto il regalo giusto perché ultimamente ci sono stati dei momenti pesanti e allora- se oggi non sei gratificato da qualcosa di divertente- potresti anche arrabbiarti. Quelli che ancora hanno contenziosi legali aperti non devono incolpare questo periodo perché devono affrontare problemi nati prima, nel 2019, addirittura nel 2018, ma non pensiamoci oggi. È natale, bisogna sorridere di più;

Cancro. Il giorno di Natale, per i nati sotto il segno del Cancro, è un pochino pensieroso. Riunirsi con la famiglia è bello, ma se in famiglia ci sono delle persone un po’ particolari, che spigolano, bisogna stare attenti e d evitare complicazioni. Sentirti sottotono può capitare se pensi al passato, se non sei tranquillo, calmo se agisci in maniera un po’ troppo frenetica. Nell’ambito del lavoro ci vuole un po’ di prudenza, anche perché il 2020 sarà un anno di trasformazioni e transizioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Al Leone consiglio di sfruttarla questa giornata di Natale, perché si può ricucire uno strappo, si può vivere una sensazione nuova ed entro venerdì può anche nascere una bella emozione. Cerca, però, di non fare le ore piccole perché ti sei stancato tanto. Dal punto di vista economico bisogna trattenere qualche soldo;

Vergine. La Vergine è un po’ perplessa. Io spero che tu abbia ricevuto il regalo che volevi, spero che tu sia un pochino più forte rispetto al passato. Le stelle hanno intenzione di gratificarti anche di più, e quindi se ci sono stati dei problemi si potranno risolvere. Questo non è il giorno giusto, però, per fare scelte azzardate. Anzi, visto che è Natale, stai a casa ed evita qualsiasi tipo di contrasto, soprattutto se c’è qualcuno che cerca di sobillarti in qualche modo o di farti arrabbiare. Bisogna essere tutti più buoni il giorno di Natale;

Bilancia. Una giornata interessante con Venere favorevole. La stanchezza maturata nelle ultime settimane non dico che sparisce di colpo, però ci si può aiutare. Dal punto di vista amoroso c’è solo una piccola preoccupazione che riguarda la persona cara. Insomma, i sentimenti sono un po’ sotto pressione. C’è qualcosa da rivedere. Se qualcuno non è stato dalla tua parte dovrà ripensarci;

Scorpione. Lo Scorpione vuole rivedere la propria vita, anche grazie a complicità particolari. Per esempio: se adesso con la persona che ti piace di più o con qualcuno di cui ti fidi si potesse iniziare un lavoro, tu saresti tutto contento perché proprio sono le nuove intuizioni le buone idee che portano lontano ed è un Natale che nasce con una Luna interessante e con Giove e Saturno favorevoli. Io lo so che lo Scorpione è sempre molto critico, nei confronti idi se stesso e degli altri, però bisogna recuperare terreno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Buon Natale a tutti i Sagittario, in particolare a quelli che vogliono vivere emozioni nuove e oppure anche nel rapporto di sempre innovare, fare qualcosa di diverso. Chissà quanti Sagittario mi ascoltano e quanti invece staranno lontano dalle frequenze di LatteMiele perché stanno lontano, stanno all’estero, perché stanno in altri posti, ma tanto possono sempre ascoltare l’oroscopo in questa bella radio tramite internet. Non c’è scusa che tenga. È una settimana importante. Abbiamo Venere e Mercurio che transitano nel segno. Chissà che non ci sia proprio la voglia di fare qualcosa di nuovo. Buon Natale a chi ha voglia di ricominciare da capo;

Capricorno. Questi tre giorni invitano a fare grandi progetti e Natale è un po’ una festa particolare per te, come lo sono in generale tutte quelle di fine anno, perché spesso fai un bilancio di quello che è stato. Ogni anno io ti ricordo questa cosa: quando arrivano gli ultimi giorni di dicembre magari ti metti in un angolo, gli altri ti vedono assorto. Sembri preoccupato, in realtà stai facendo un ripasso di quello che hai ottenuto e di quello che invece devi ottenere. Come se studiassi nuove strategie per avere successo nei prossimi mesi. Importante in questi giorni sentirsi vincenti. Vale l’amore? come no. Abbiamo un oroscopo importante anche per i sentimenti;

Acquario. L’Acquario deve programmare un futuro tranquillo ma è difficile che non viva in modo rivoluzionario i prossimi mesi. Va detto che c’è chi ha perso i freni inibitori. C’è chi invece vuole fare dei progetti, portare avanti delle idee nuove. Addirittura, chi è rimasto in coppia per tanti anni sena dire “A” all’improvviso sbraiterà. Quindi, chissà che non ci sia anche un cambiamento netto nella vita di coppia. È chiaro, parlo solo a quelli che hanno solo un grosso problema. Altrimenti un cambiamento può nascere in condivisione con il partner, per chi vuole trasferirsi, cambiare vita. C’è voglia di fare delle cose in più;

Pesci. Questo Natale nasce con qualche riflessione strana. È come se non volessi fare più certe cose. Trascorrere questa giornata di festa accanto a persone che ti vogliono bene, che non agitano la tua mente, sarebbe ideale ma questa Luna un po’ particolare sembra ancora metterti in gioco e quindi dal punto emotivo non ti dico che c’è qualcosa che non va ma potresti sentire un po’ sotto pressione. Devi stare attento anche per quanto riguarda il fisico. Un Natale pensieroso? Non sempre, certo è che in questi giorni stai rimuginando su quello che vuoi dalla vita e attorno a te desideri avere solo persone positive, competenti, produttive.

