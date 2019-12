Festa natalizia nel locale notturno: coppia troppo passionale ha un rapporto in pubblico e viene filmata

Una coppia si è lasciata andare mentre si trovava in un locale notturno: l’aria si è riscaldata e il festino natalizio è diventato hot. I due, del tutto ignari, sono stati filmati mentre consumavano un rapporto sessuale

In una discoteca di Cleethorpes (Lincolnshire, Inghilterra) è andato in scena un festino natalizio che si è tinto dei forti colori della passione. Una coppia che si era recata in discoteca (la “The Beach” di Alexandra Road) per aspettare il fatidico giorno di Natale, e festeggiare l’evento, si è cimentata in una performance sessuale che i presenti hanno pensato bene di immortalare registrando un video. Le immagini registrate sono finite su internet con il titolo di “S*****g in The Beach”. Ma non tutti l’hanno trovato divertente (se divertente si può dire di una cosa del genere) e il rapporto sessuale, il video e la sua pubblicazione hanno scatenato aspre polemiche.

Il Daily Star ha dato notizia di un rapporto sessuale consumato in pubblico da una coppia che si è appartata e si è lasciata andare alla passione. Tutto è successo in un locale notturno inglese, nella cittadina di Cleethorpes. Per festeggiare il Natale in arrivo, il locale ha organizzato una festa a cui hanno preso parte circa 500-600 persone, e tra loro era presente anche questa coppia estremamente passionale.

Probabilmente eccitati dall’idea di fare una cosa proibita alla presenza di così tante persone, o forse sperando che la grande confusione consentisse loro di passare inosservati, i due si sono lasciati andare. Del tutto ignari del fatto che qualcuno li avesse invece notati e che li stesse immortalando in un video, poi finito su Facebook e diventato virale. Tutto bene? Non proprio perché tutto l’insieme di questi eventi, nessuno escluso, ha scatenato una dura scia di polemiche.

Pare proprio che molti inglesi amino notevolmente il sesso “en plein air”, per così dire. Questo, infatti, è solo l’ultimo degli avvistamenti “hot” che sono stati fatti in Gran Bretagna nelle ultime settimane: il penultimo risale proprio alla scorsa settimana, quando una coppia è stata sorpresa a fare sesso su un treno di Londra. I due non erano neppure soli ma nel loro scompartimento c’erano una donna e suo figlio, un bambino autistico di 13 anni, e i due amanti non hanno certo mostrato di avere rispetto nei loro confronti. Il giorno dopo è stata la volta di una coppia, sorpresa in atteggiamenti inequivocabili su un bus di Manchester.

Coppia ha rapporto sessuale in un locale notturno, le polemiche sollevate da Anna Coleman

È inaccettabile che due persone pensino di poter liberamente fare sesso in pubblico ed è inaccettabile che qualcun altro pensi che filmare il rapporto e poi mandarlo in rete sia divertente. Con questi toni si è espressa Anna Coleman, il Presidente della Cleethorpes PubWatch che è stata intervistata da Grimsby Live:

“Non è accettabile. Per fortuna questi incidenti sono pochi e molto lontani tra loro. Ma non è accettabile. È chiaro che il personale e gli addetti al controllo erano stati distratti in qualche modo, altrimenti avrebbero dovuto occuparsene ed espellerli entrambi. Ci saranno state (nel locale, ndr) tra le 500 e le 600 persone. Il personale non ne è stato a conoscenza o probabilmente avrà avuto a che fare con qualcos’altro, ad esempio un ubriaco. Penso che la persona che li ha filmati sia cattiva quanto le due persone. Qualcuno ha pensato che fosse divertente filmarlo ma è inaccettabile“.

Maria Mento