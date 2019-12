Auto trafitta e spezzata dal guard rail, è un disastro: un morto e quattro feriti

Gravissimo incidente stradale nel giorno di Santo Stefano: un uomo ha perso la vita, dopo che il veicolo sul quale viaggiava è finito contro un guard rail

Un’auto interamente trafitta da un guard rail che l’ha quasi spezzata in due. Sono drammatiche le conseguenze del grave incidente stradale avvenuto nel giorno di Santo Stefano nel comune di Montalbano jonico. L’esatta dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell’ordine: alla guida dell’auto incidentata, una Mercedes Classe A di colore nero, c’era un tarantino di 57 anni, deceduto in seguito allo schianto a causa del quale altre quattro persone sono rimaste ferite e versano in condizioni gravissime; i feriti sono tutti di Taranto e lavorano come addetti alla sicurezza, come la vittima, e il più grave si trova all’ospedale di Potenza.

I feriti versano in gravi condizioni

Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia provocato il sinistro: il veicolo con a bordo le cinque persone, di rientro a casa dopo aver lavorato in Basilicata, è andato a schiantarsi contro il guard rail che lo ha trapassato colpendo anche il tarantino, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti con la massima urgenza gli uomini del 118 ma a nulla sono valsi i loro soccorsi: gli altri occupanti del veicolo sono invece stati caricati su altrettante ambulanze per il trasporto in ospedale. La Polizia Stradale è intervenuta per effettuare tutti i rilievi.