Cotto e Mangiato, ricetta 26 Dicembre: bistecca di broccolo con cous cous

Continuano i preparativi per le feste. Anche in cucina non si smette mai di imparare. Ecco quindi che a Cotto e Mangiato, Tessa Gelisio ospita lo chef Cesare Battisti. I due propongono la ricetta del giorno: bistecca di broccolo con cous cous.

La ricetta della bistecca di broccolo con cous cous

Vediamo di seguito gli ingredienti che occorrono:

Broccoli

Cous cous

Nocciole

Cipolla

Burro

Olio

Limone verde

2 acciughe

Peperoncino

Preparazione

Partiamo con il tagliare il broccolo facendo attenzione a non rompere il gambo. Lessare prima quest’ultimo poi toglierlo dall’acqua e calare i fiori. Mentre questi ultimi cuociono, tostare le nocciole in forno a 160 gradi per dieci minuti.

Intanto fare appassire una cipolla con del burro e un filo d’olio. Quando sarà morbida mixare insieme ai broccoli lessati diluiti con succo di limone. Da parte mettere a sfriggere burro, olio e un peperoncino intero, poi aggiungere il gambo del cavolo tagliato in due parti uguali. Quando questo sarà tostato impiattiamo. Sul fondo del piatto mettere la crema di broccolo, poi poggiare il gambo con il cous cous sopra e decorare con un fiore di broccolo lasciato intero e con il peperoncino. Dare croccantezza al piatto con le nocciole ormai pronte e tritate grossolanamente.